W piątek marszałek Sejmu udał się z wizytą do Białegostoku. Jak zapewnił, ma nadzieję, że Sejm stanie się otwarty dla ludzi. - Mam nadzieję, że będzie miejscem, które będzie dostępne, do którego będzie można wejść, które też będzie wychodzić do ludzi. (...) Że nie będzie maszynką do głosowania, nie będzie niedostępną twierdzą - mówił podczas konferencji Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu skrytykował prezydenta. "Mówię to z przykrością"

Lider Polski 2050 nadmienił, że "trzeba podnieść rolę i powagę Sejmu". - Często powtarzam, ale tego nas uczy najnowsza historia, że podziały wewnętrzne kończą się zaproszeniem do agresji zewnętrznej. Widzimy to w wielu miejscach na świecie. Sejm musi być miejscem, w którym te podziały będą przepracowywane - dodał.

Podczas konferencji nadmienił, że chciałby realizować więcej zadań i spotykać się z ludźmi. - Chciałbym, aby ten Sejm rozmawiał, budował relację, nie raz na cztery lata, a pomiędzy tym nic (...) Jesteśmy w specyficznej sytuacji politycznej, bo mamy jedno ugrupowanie, które od dłuższego czasu symuluje tworzenie rządu RP i koalicję ugrupowań, które są gotowe do stworzenia tego rządu w zasadzie od dzisiaj - kontynuował.

Hołownia zaznaczył, że trzeba jeszcze wytrzymać "dwa tygodnie tego politycznego teatru", żeby mieć rząd, który "zacznie realizować realną zmianę, za którą głosowali ludzie". Jego zdaniem, dopiero w okolicach 15 grudnia rządzący pozwolą "ziścić się woli Polek i Polaków". - Przez dwa miesiące mówią tej woli: "nie interesuje nas to. Naród się wypowiedział? A co nas interesuje naród? My jesteśmy władzą" - mówi dziś PiS, mówi, przyznaję to z przykrością, prezydent Duda - mówił marszałek Sejmu.

Szymon Hołownia odpowiedział Mateuszowi Morawieckiemu. "To ty jesteś premierem"

Szymon Hołownia odniósł się także do czwartkowego nagrania, jakie opublikował premier Morawiecki. - Uwielbiam słuchać, jak pan premier, niezrażony niczym, ani pogodą ani rzeczywistością, ani wynikiem wyborów, opowiada cały czas te same opowieści z mchu i paproci - dodał.

Zdaniem marszałka Sejmu premier może wprowadzić zerowy vat na żywość "jednym rozporządzeniem ministra finansów". - Teraz pytasz mnie, dlaczego ja tego nie robię. Odpowiadam - bo to ty jesteś premierem - wskazał Hołownia. Dodał, że takiego postanowienia nie ma w budżecie państwa, który szef rządu złożył do Sejmu.

- Oczekujesz ode mnie, panie premierze czegoś, czego sam nie zrobiłeś? Oczekujesz tego od nas? Gdzie jest w tym konsekwencja i spójność? Decyzje ws. tak ważnej dla Polaków, skoro ten nieudolny rząd PiS i ten teatralny premier, nie zrobił i rzecz, którą zaniedbał, rozwiąże nowy rząd, na który czekamy - wyjaśnił.

Marszałek Sejmu przekazał, że w przyszłym tygodniu spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim, kiedy "zostanie wyklarowany jego status". - Drogi premierze, z którym mam nadzieję spotkać się w przyszłym tygodniu. Chciałoby się powiedzieć "skończ waść, wstydu oszczędź", ale zdaje się, że nie znajdę w panu zbyt chłonnego adresata tych słów - stwierdził.

Szymon Hołownia, odpowiadając na jedno z pytań dziennikarzy dodał, że prawdopodobnie do takiego spotkania może dojść w środę. - Jeżeli nie, to znajdziemy na pewno jakiś dogodny termin w przyszłym tygodniu. (...) Musimy się spotkać, musimy porozmawiać o tym, jak pan premier wyobraża sobie proces dochodzenia do wygłoszenia expose - wyjaśnił, dodając, że Mateusz Morawiecki już pracował nad tekstem przemówienia, dlatego "może nie ma co czekać 14 dni, może ono jest już gotowe".

Sejmowy kanał robi furorę na YouTube

Już pierwsze obrady Sejmu, które odbyły się 13 listopada, przyciągnęły uwagę wielu Polek i Polaków. Kanał na platformie YouTube, w zaledwie 11 dni urósł do 184 tys. subskrybentów. Zgodnie z zasadami społeczności, po przekroczeniu liczby 100 tys., platforma może przyznać twórcy popularnego kanału srebrny przycisk.

- Ja już byłem w programie ze złotym przyciskiem. Zobaczymy, co w tej kwestii się wydarzy. Ja się cieszę się z tych 100 tys. subskrybentów. Ludzie naprawdę interesują się tym, co się dzieje po 15 października - mówił Szymon Hołownia podczas czwartkowej konferencji.



Marszałek Sejmu zwrócił się także z apelem, aby na przyszłe posiedzenie, które zaplanowano na wtorek, obywatele "zaopatrzyli się w popcorn".

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!