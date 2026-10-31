W skrócie Szymon Hołownia po spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim podkreślił, że obecna sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego wymaga pilnego dialogu politycznego.

Lider Polski 2050 zaapelował do Donalda Tuska o jak najszybszą rozmowę z głową państwa, argumentując, że eskalacja konfliktu jest nieakceptowalna dla społeczeństwa.

Hołownia wyraził wątpliwości wobec działań sędziów w kontekście sporu o Trybunał i wezwał polityków do wygaszenia napięć, zamiast ich dalszego pogłębiania.

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- Jeżeli premier Donald Tusk powie mi, że to on za tym stoi, że on decyduje o takiej a nie innej formie i ma wpływ na zachowania sędziów to będę miał do tego bardzo poważne wątpliwości - mówił Szymon Hołownia.

Lider Polski 2050 dodał, że "widzi w tym, co się dzisiaj dzieje, przede wszystkim decyzje sędziów". - Także decyzje budzące wątpliwości. Dlatego mówię o tym bardzo jasno i otwarcie - tłumaczył w rozmowie z dziennikarzami przed Pałacem Prezydenckim.

W jego ocenie najważniejsze, co premier Tusk ma do zrobienia i zaoferowania Polsce to "jak najszybsza rozmowa z prezydentem".

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Hołownia: Polacy nam tego nie wybaczą

Hołownia dodał także, że politycy w tym okresie powinni uspokajać, a nie dodatkowo budować napięcie.

- Polki i Polacy, którzy wyjechali na cmentarze i omyłkowo zobaczyli w internecie, że jest jakaś wojna domowa pod Trybunałem, powinni zostać przez największych liderów uspokojeni - wskazywał.

- Uważam, że sprawa Trybunału Konstytucyjnego jest zdecydowanie wymykająca się jakimkolwiek partyjnym grom i trzeba rozmawiać dzisiaj z prezydentem, z premierem, ze wszystkimi trzeba o tym rozmawiać, bo Polacy nam tego nie wybaczą - ostrzegał.

- Jeżeli to będzie eskalowało, to oni tego po pierwsze nie zrozumieją, po drugie nikt na tym politycznie nie zarobi, po trzecie nam tego po prostu nie dają - dodał.

Trybunał Konstytucyjny. Hołownia: Mamy przestać rozmawiać?

Lider Polski 2050 podkreślił ponadto, że ta sytuacja "musi się jak najszybciej skończyć". Przytoczył swoje dyskusje z prezydentem, które, zaznaczył, że "najczęściej kończą się w niezgodzie".

- Czy to oznacza, że mamy przestać rozmawiać albo się na siebie obrazić? Nie sądzę - podkreślił.



