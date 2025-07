Szymon Hołownia podkreśla gotowość do rozmów z każdym politykiem, jeśli dotyczą one ważnych spraw dla Polski.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, Szymon Hołownia odniósł się do spotkania z politykami PiS, do którego doszło przed kilkoma dniami. Marszałek Sejmu wskazał, że "chce rozwiać wszystkie wątpliwości, które w ciągu ostatnich godzin narastają".

Hołownia przyznał się do błędu, którym - jak stwierdził - było zaakceptowanie miejsca spotkania, a było nim prywatne mieszkanie Adama Bielana. - Następnym razem miejsca spotkań, które odbywam, z pewnością będę wybierał bardziej starannie - podkreślił.

Marszałek Sejmu dodał, że Polska jest również "w bardzo głębokim kryzysie ustrojowym". - Przewidziałem ten kryzys związany z wyborami prezydenckimi wiele miesięcy temu i próbowałem mu przeciwdziałać. To się nie udało - wskazał.

- Stanąłem po stronie głosu ludzi, bardzo jednoznacznie po stronie demokracji. Trzeba powiedzieć to bardzo jasno, że nie stanąłem po stronie żadnej politycznej sekty - zaznaczył Hołownia, nadmieniając, że m.in. za to "zbiera baty".

Polityk ocenił również, że - jego zdaniem - "największym zagrożeniem jest to, że zmieni się pozycja geopolityczna Polski". - Od wielu lat jesteśmy na Zachodzie, ale znajdą się tacy, którzy będą próbowali przesunąć nas w wschód i nawet się nie obejrzymy, jak to się stanie, bo będzie się to działo pod płaszczykiem opowieści o demokracji - dodał.