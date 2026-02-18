- Stała się dzisiaj rzecz bardzo smutna i zła. (...) Szliśmy razem sześć lat, to ja byłem tą osobą, która zapraszała do współpracy poszczególne grupy, ale też poszczególnych ludzi - mówił podczas briefingu prasowego w Sejmie Szymon Hołownia.

- To co się dzisiaj wydarzyło, boli mnie, rozdziera mi serce, jako założycielowi tego ruchu - dodał.

Wicemarszałek Sejmu podkreślił, ze "rozłamowcy" nie kontaktowali się z nim. Przypomnijmy, 18 posłów i senatorów ogłosiło w środę, że odchodzi z Polski 2050 i zakłada nowy klub parlamentarny o nazwie Centrum.

Określił takie działanie jako "destabilizowanie koalicji, Polski z powodu partykularnych fochów, partykularnych nienawiści, partykularnych interesów".

Rozpad Polski 2050. Hołownia podał powód: Nienawiść do Pełczyńskiej-Nałęcz

- Ta grupa rozłamowców, która opuściła Polskę 2050 pod wodzą Pauliny Hennig-Kloski nie odchodzi z tego powodu, że ma inne pomysły na politykę, że ma inny program. Powód ich odejścia jest jeden: nienawiść do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz - podkreślił Szymon Hołownia.

- Biję się w piersi, że no niestety ja popełniłem błąd, oddając za szybko przywództwo nad tym jeszcze niedojrzałym ruchem - przyznał wicemarszałek Sejmu.

Hołownia nie szczędził krytycznych słów dla Pauliny Hennig-Kloski. Podkreślił, że "czuje się oszukany". - Uważam, że na oszustwie nie buduje się i na tego rodzaju zachowaniach. Paulina Hennig-Kloska jest ministrem, którego wielokrotnie broniłem wobec koalicjantów, którzy przy różnych kryzysach, które miała, mieli wątpliwości, czy powinna kontynuować swoją misję - tłumaczył.

Hołownia sugerował, że klub Centrum nawiąże bliską współpracę z partią Donalda Tuska. - Koalicja Obywatelska będzie chyba trzecią czy czwartą listą, z której będzie startował do parlamentu - kontynuował, mówiąc o minister klimatu.

Więcej informacji wkrótce.

