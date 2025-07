Odniósł się też do werdyktu Sądu Najwyższego ws. ważności wyborów prezydenckich.

- Wczoraj miało miejsce posiedzenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN , której status jest słusznie kwestionowany i o którym to statusie wielokrotnie już dyskutowaliśmy - stwierdził Szymon Hołownia na konferencji prasowej.

Polityk odnióśł się do pytania jednej z dziennikarek, która zapytała go o szczegóły rekonstrukcji rządu. Hołownia przekazał, że premier Donald Tusk nie przedstawił jeszcze żadnych szczegółów.

- Pani pyta, czy spodziewam się, co pan premier położy na stole. Mam gorący apel - niech położy cokolwiek. Żebyśmy wreszcie zobaczyli jakiś plan, jakiś pomysł, jakąś wizję , jakiś plan - stwierdził marszałek Sejmu.

- Mnie rekonstrukcja nie przeraża. Uważam, że powinno do niej dojść. Jeśli premier po półtora roku rządzenia jest zdania, że trzeba zmienić strukturę gabinetu, to ma do tego prawo (...) natomiast chcemy w końcu zobaczyć jakąś konstrukcję - zapowiedział lider Polski 2050.