Holandia podjęła ważną decyzję. Misja w Polsce przedłużona
"Holandia przedłuża obecność swoich żołnierzy i systemów Patriot w Polsce do grudnia" - ogłosił w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Holenderscy wojskowi od końca zeszłego roku stacjonują w Jasionce pod Rzeszowem. Wzmacniają tam obronę natowskiego węzła logistycznego, przez który przechodzi pomoc dla Ukrainy.
W skrócie
- Holandia przedłużyła obecność swoich żołnierzy i systemów Patriot w Jasionce pod Rzeszowem do grudnia, aby wspierać ochronę natowskiego węzła logistycznego, przez który przechodzi pomoc dla Ukrainy.
- Szef MON poinformował, że obecność wojsk sojuszniczych w Polsce wzmacnia odstraszanie i prowadzone są rozmowy o dalszym zaangażowaniu państw NATO na wschodniej flance.
- Holandia wysłała do Polski zmodernizowany system Patriot PAC-3 przeznaczony do zwalczania rakiet i dronów, a także system NASAMS oraz jednostkę odpowiadającą za ochronę bazy przed dronami.
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"Polska jest gotowa bronić swojego terytorium, ale bezpieczeństwo wschodniej granicy NATO to wspólna odpowiedzialność sojuszników. To granica bezpieczeństwa Europy" - czytamy w komunikacie Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Szef MON podkreślił także, że "obecność wojsk sojuszniczych wzmacnia odstraszanie". "Równolegle prowadzimy rozmowy o dalszym zaangażowaniu kolejnych państw NATO w ochronie wschodniej flanki paktu" - zaznaczył.
Patrioty z Holandii zostaną w Polsce na dłużej. Kosiniak-Kamysz ogłasza
Wcześniej informacje o przedłużeniu misji żołnierzy z Holandii przekazała w mediach społecznościowych holenderska ambasada. "Holandia przedłuża rozmieszczenie systemu obrony powietrznej Patriot w Polsce o maksymalnie sześć miesięcy" - napisano w komunikacie.
Na naszym terytorium ma pozostać około 150 żołnierzy, którzy, jak podkreślono, będą "wzmacniać wspólne bezpieczeństwo" NATO. Pozostałe systemy i żołnierze mają wrócić do Holandii w czerwcu.
Dwa systemy Patriot i 300 holenderskich żołnierzy od 1 grudnia 2025 roku stacjonowało w Jasionce pod Rzeszowem, gdzie Holendrzy wspierali ochronę natowskiego węzła logistycznego, przez który przechodzi pomoc dla Ukrainy.
Siły NATO w Polsce. Holenderskie Patrioty w Jasionce
Holandia wysłała do Polski najnowszą wersję systemu Patriot, wyposażoną w zmodernizowane radary i oprogramowanie.
Patriot w wariancie PAC-3 jest przeznaczony do przechwytywania m.in. rakiet balistycznych, pocisków manewrujących i dronów. Pojedynczy pocisk PAC-3 kosztuje około 4 mln euro.
Sprzęt ten jest szeroko stosowany w Ukrainie, gdzie odegrał kluczową rolę w odpieraniu rosyjskich ataków rakietowych.
Obok Patriotów rozmieszczony został również system NASAMS, służący do zwalczania celów nisko lecących, w tym rakiet manewrujących. Oddzielna jednostka odpowiadała za obronę bazy przed dronami.