W skrócie W Polsce powstanie europejskie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot przy współpracy z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją.

Decyzja jest wynikiem ustaleń w ramach inicjatywy NATO 3.0, aktywnych działań rządu oraz rozmów prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem podczas sesji ONZ.

Pentagon określił utworzenie centrum w Polsce mianem kamienia milowego, który ma zwiększyć gotowość sojuszników do obrony wschodniej flanki NATO.

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"Dzisiaj na marginesie Konferencji Krajowych Dyrektorów ds. Uzbrojenia NATO rząd Stanów Zjednoczonych razem z Lockhead Martin i europejskimi sojusznikami ogłosili wybranie Polski, na miejsce utworzenia europejskiego centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot" - przekazał Pentagon w komunikacie. Jak zaznaczono, w projekcie udział będą brały również Niemcy, Holandia i Szwecja.

"Ten kamień milowy stanowi bezpośredni krok naprzód w realizacji historycznych zobowiązań dotyczących przemysłu obronnego, podjętych podczas szczytu w Ankarze w lipcu 2026 r. w ramach inicjatywy NATO 3.0, przyspieszając budowę regionalnej odporności i umożliwiając europejskim sojusznikom przejęcie głównej odpowiedzialności za własną obronę konwencjonalną" - dodano.

Pentagon zaznaczył również, że utworzenie centrum w Polsce sprawi, że znacząco zwiększy się gotowość sojuszu do obrony państw europejskich.

Centrum serwisowania pocisków Patriot w Polsce. "NATO jest zjednoczone"

Decyzję o utworzeniu centrum w Polsce skomentował Michal P. Duffey - podsekretarz ds. zaopatrzenia i zabezpieczenia logistycznego w departamencie wojny USA.

- Dostarczanie wsparcia żołnierzom - zawsze i wszędzie - pozwala nam odstraszać przeciwników i wzmacniać zbiorową obronę - stwierdził.

- Dzisiejsze ogłoszenie oznacza rozpoczęcie współpracy. Poprzez zainwestowanie środków krajowych w celu stworzenia tego kluczowego obiektu zdolności wsparcia na wschodniej flance NATO, sojusznicy wysyłają jasny sygnał: Sojusz jest zjednoczony, poważnie traktuje odstraszanie i jest gotowy przekuć słowa w czyny - dodał Duffey.

Komunikat w sprawie wydał również ambasador USA w Polsce Tom Rose, które wyraził wdzięczność za współpracę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu oraz rządowi, zwłaszcza szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, wiceministrowi obrony Cezaremu Tomczykowi oraz sekretarz stanu w MON Magdalenie Sobkowiak-Czarneckiej.

"Decyzja prezydenta Trumpa, by wybrać Polskę na miejsce centrum serwisowania pocisków PAC-3 to kamień milowy we współpracy obronnej Polski i USA oraz wzmocnienie wspólnych zdolności obronnych NATO" - stwierdził Rose.

Centrum serwisowania Patriotów. "Polska jest godnym zaufania sojusznikiem"

Jako pierwsza informację o utworzeniu centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot w Polsce poinformowała wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która określiła to jako "historyczną decyzję".

"Ten sukces nie był oczywisty. To efekt wielu miesięcy negocjacji i ciężkiej pracy całego zespołu" - zaznaczyła i dodała, że "to też dowód, że kiedy wiosłujemy w tym samym kierunku z Kancelarią Prezydenta sukces jest możliwy!".

W podobnym tonie wypowiedział się również Władysław Kosiniak-Kamysz. "Polska jest godnym zaufania sojusznikiem i niezwykle ważnym miejscem na mapie światowego bezpieczeństwa. Dzisiejsza decyzja pokazuje, że zjednoczeni potrafimy z sukcesem realizować nawet najtrudniejsze zadania na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny" - napisał.

Z kolei szef BBN Bartosz Grodecki stwierdził, że decyzja o wyborze Polski zapadła po rozmowie prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem na marginesie 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Interia w poniedziałek informowała, że w ciągu najbliższych 72 godzin zapadnie decyzja, gdzie powstanie centrum. W grze były dwa kraje: Polska i Niemcy, jednak od początku to właśnie Polska była faworytem Amerykanów.



