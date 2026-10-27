W skrócie Centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot powstanie w Polsce, co potwierdziła wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

O lokalizację inwestycji realizowanej we współpracy z firmą Lockheed Martin rywalizowały cztery państwa, w tym Niemcy, Holandia i Norwegia.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wybór Polski to efekt zjednoczonych działań rządu oraz wsparcia ze strony prezydenta Karola Nawrockiego.

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Wicszefowa resortu obrony przekazała, że o europejską lokalizację tej inwestycji rywalizowały cztery państwa: Polska, Niemcy, Holandia i Norwegia.

"Już na etapie składania wniosków polska oferta została oceniona najwyżej" - dodała. Sobkowiak przekazała, że od początku Polska była w sprawie inwestycji w stałym kontakcie z USA.

"Ten sukces nie był oczywisty. To efekt wielu miesięcy negocjacji i ciężkiej pracy całego zespołu" - zaznaczyła Sobkowiak-Czarnecka.

Wiceminister podziękowała "za zaufanie" i "powierzenie roli głównej negocjatorki" premierowi Donaldowi Tuskowi oraz szefowi resortu obrony, wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi.

Podziękowała także całemu zespołowi za "determinację, ciężką pracę i wspólny sukces".

Sobkowiak podkreśliła, że "ta decyzja to też dowód, że kiedy wiosłujemy w tym samym kierunku z Kancelarią Prezydenta sukces jest możliwy!".

Szef MON podziękował prezydentowi

Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X doprecyzował, że utworzenie nowego centrum ma powstać we współpracy z firmą Lockheed Martin .

"Polska jest godnym zaufania sojusznikiem i niezwykle ważnym miejscem na mapie światowego bezpieczeństwa" - napisał.

Wicepremier podziekował za wsparcie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu oraz wszystkim, którzy wspierali projekt.

"Dzisiejsza decyzja pokazuje, że zjednoczeni potrafimy z sukcesem realizować nawet najtrudniejsze zadania na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny" - dodano.

Polska pokonała Niemcy. Z wyścigu wypadły dwa kraje

W poniedziałek Interia informowała,, otwiera się w nowym oknie że w ciągu najbliższych 72 godzin zapadnie decyzja, gdzie powstanie centrum serwisowania rakiet Patriot. Jak pisaliśmy, na samym finiszu negocjacji Polska mogła mieć powody do ostrożnego optymizmu.

Jakiś czas temu z tego prestiżowego wyścigu wypadły Holandia i Szwecja. W grze pozostały więc dwa kraje - Polska oraz Niemcy.

Jak opisał dziennikarz Interii Łukasz Szpyrka resort obrony zaangażował ogromne zasoby ludzkie w całą procedurę, a włączeni byli w nią prawdopodobnie wszyscy ludzie z kierownictwa.

Temat rozpoczął przy okazji wizyty w USA Cezarego Tomczyka. Kontynuował go w Ankarze Kosiniak-Kamysz, a tych samych spraw dotyczyła ostatnia wizyta w USA Pawła Zalewskiego i Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej.

W ciągu tych kilku miesięcy odbywały się też wizyty w drugą stronę.Amerykanie nie słuchali jedynie polskich zapewnień, ale chcieli na własne oczy przekonać się, czy Polska jest gotowa, by podjąć się tego wyzwania.M.in. w tej sprawie we wrześniu pojawił się w Polsce Thomas Dinanno. Nie jest to osoba przypadkowa, ale ważna postać w administracji USA. Dinanno to podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego i jego głos jest w całej sprawie bardzo istotny.

Zaangażowany w negocjacje jest też Michael P. Duffey, inny amerykański urzędnik, zastępca sekretarza obrony ds. zaopatrzenia i zabezpieczenia logistycznego.Dinanno pojawił się w siedzibie MON w towarzystwie ambasadora USA Toma Rose'a, który również włączył się we wspieranie polskiej kandydatury. Jak udało nam się ustalić, Rose przez cały ten czas odgrywa bardzo pozytywną rolę w całym procesie.

Polacy w tej sprawie współpracowali tu ponad podziałami. W sprawę zaangażowany był też ośrodek prezydencki, który również wysłał bardzo ważny głos polityczny, że ta sprawa jest dla Polski ważna.

O tym, dlaczego powstanie tego centrum w Polsce to duży sukces dla naszego kraju przeczytacie w artykule Łukasza Szpyrki, otwiera się w nowym oknie.



