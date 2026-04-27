Hennig-Kloska wbiła szpilę Polsce 2050. Oficjalne pismo, "ubolewam"

W skrócie Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że nie uczestniczyła w spotkaniu klubu Polska2050 z powodu innych zobowiązań kalendarzowych i poinformowała o tym władze klubu.

Minister dołączyła do oficjalnego pisma odpowiedź na wniosek o odwołanie oraz informacje o zobowiązaniach międzynarodowych uniemożliwiających jej obecność na spotkaniu.

W czwartek Sejm zajmie się wnioskami o wotum nieufności wobec Pauliny Hennig-Kloski oraz Jolanty Sobierańskiej-Grendy, co wywołało spory w koalicji rządzącej.

"Z uwagi na inne zobowiązania kalendarzowe, nie mogłam dziś wziąć udziału w spotkaniu klubu Polska2050, władze klubu zostały o tym uprzedzone" - napisała w mediach społecznościowych Paulina Hennig-Kloska.

Paulina Hennig-Kloska nie spotkała się z Polską 2050

Minister klimatu i środowiska uzupełniła swój wpis pismem, które skierowała do przewodniczącego ugrupowania, Pawła Śliza. Zwraca w nim uwagę, że 16 kwietnia sama zaprosiła do siedziby resortu przedstawicieli Koalicji 15 Października, aby omówić tematy takie jak program "Czyste Powietrze" czy system kaucyjny.

"Ubolewam, że przedstawiciele Polski 2050 nie uczestniczyli we wspomnianym spotkaniu. Odbyliśmy wtedy wielogodzinną dyskusję, w trakcie której szczegółowo omówione zostały ww. tematy" - czytamy w piśmie.

W kolejnej części dokumentu wskazano, że dołączono do niego materiał stanowiący odpowiedź na wniosek o odwołanie Hennig-Kloski ze stanowiska minister oraz informacje, że "zobowiązania międzynarodowe" uniemożliwiają jej udział w spotkaniu.

Michał Gramatyka i Paweł Śliz odpowiedzieli Hennig-Klosce. "Wystarczy chcieć"

Na oświadczenie minister klimatu odpowiedział wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

"Jeszcze nie wszystko stracone. Głosowanie w czw. Specjalnie dla Pani Minister przekonam szefa klubu Pawła Śliza oraz koleżanki i kolegów do specjalnego posiedzenia skoordynowanego z kalendarzem Pani Minister. Stawka jest wysoka. Wystarczy chcieć" - napisał ironicznie.

Szybko zawtórował mu poseł Śliz. "Przekonany. Zapraszam w dogodnym terminie, do czwartku dużo czasu. Bądź jak Pani Minister Zdrowia i przyjdź do nas, bo warto rozmawiać o sprawach ważnych dla Polski!" - stwierdził.

Wrze w Koalicji 15 Października. Wniosek o odwołanie Hennig-Kloski

W najbliższy czwartek Sejm ma się zająć wnioskami o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski oraz wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, zgłoszonymi przez posłów opozycji.

Temat głosowania nad odwołaniem pierwszej z wymienionych posłanek wzbudził gwałtowne spory w koalicji rządzącej. Część polityków Polski 2050 jest gotowa poprzeć wniosek.

- Jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy - mówił, zwracając się do członków ugrupowania po spotkaniu z jego liderką, Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, premier Donald Tusk.

W związku z tarciami Hennig-Kloska została zaproszona na dwa spotkania - jedno z klubem PSL, na którym się pojawiła, i jedno z Polską 2050.

- Dowiemy się, jak się zachowa, jak zareaguje na nasze zaproszenie minister Hennig-Kloska. I jak postąpi wobec zarzutów, które są do niej kierowane - mówił jeden z polityków Polski 2050 w rozmowie z Łukaszem Szpyrką.

