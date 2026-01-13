W skrócie Kandydatki na liderkę Polski 2050, Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, nie widzą podstaw do powtórzenia pierwszej tury wyborów.

Druga tura głosowania została unieważniona z powodu problemów technicznych i podejrzeń o zewnętrzną ingerencję.

Szymon Hołownia nie wyklucza ponownego kandydowania na przewodniczącego partii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Hennig-Kloska we wtorek w TVN24 przypomniała, że w piątek zbierze się Rada Krajowa partii, która podejmie decyzję ws. kalendarza wyborczego. Zwróciła również uwagę, że ze względu na kończące się kadencje "różnych organów naszej partii" ten kalendarz "jest bardzo krótki".

Na pytanie, czy w grę wchodzi powtórzenie całych wyborów, czy jedynie drugiej tury odparła, że w tej chwili nie widzi podstaw do powtórzenia pierwszej tury wyborów. Na uwagę, że pierwsza tura została przeprowadzona z użyciem tego samego systemu zauważyła, że wtedy nie zidentyfikowano jednak podobnych sytuacji.

- Złożono jakieś protesty wyborcze, ale one dotyczyły pojedynczych przypadków, błędów faktycznie natury technicznej. To była taka liczba przypadków, która nie wpływała na ostateczne rozwiązanie, tych przypadków było zbyt mało - mówiła Hennig-Kloska. - Uważam, że powinniśmy powtórzyć faktycznie drugą turę - powiedziała.

Hołownia wróci do gry? "Tylko jeśli tak zdecyduje partia"

Dopytywana, czy wyobraża sobie sytuację, w której dotychczasowy lider Polski 2050 Szymon Hołownia "wraca do gry i startuje w wyborach na przewodniczącego partii" odparła, że "tylko i wyłącznie, jeżeli to by była decyzja członków partii". Zaznaczyła ponadto, że taka decyzja wymagałaby podstawy prawnej. - Nie analizowałam (tego) pod kątem statutu partii, regulaminu wyborów. To, o co musimy zadbać w sposób szczególny, to przede wszystkim trzymanie się litery prawa - mówiła.

Zaznaczyła, że osobiście nie widzi podstaw do powtórzenia całości wyborów. - Nie czuję, żeby taka wola była ze strony przynajmniej moich wyborców, mojej grupy osób, które mnie wspierały w tej trudnej, szybkiej, mojej krótkiej kampanii wyborczej - podkreśliła.

Hennig-Kloska została również zapytana, czy po wyborach, dla przewodniczącego albo przewodniczącej Polski 2050 powinien się znaleźć fotel wicepremiera rządu. - To jest narzędzie skutecznego dowożenia spraw, które obiecaliśmy wyborcom - odpowiedziała.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Pierwsza tura obowiązuje

O kwestię powtórzenia obu tur wyborów oraz o to w jakiej formule powinny się one odbyć we wtorkowej rozmowie z Polsat News zapytana została Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. - To jest decyzja Rady Krajowej. Ja uważam, że Rada Krajowa powinna zdecydować, zapoznawszy się z ramami prawnymi, jakie mamy - oceniła.

- Dlatego, że wygasają kadencje zarządu, przewodniczącego, i musimy się w tych ramach prawnych zmieścić, żeby partia miała normalne zarządzanie i kontynuację zarządzania - dodała.

- Na dzisiaj stan prawny w partii jest taki, że pierwsza tura się odbyła i na dzisiaj ta pierwsza tura obowiązuje - wskazała Pełczyńska-Nałęcz.

"Liderem Polski 2050 będzie Szymon Hołownia"

O sytuację w Polsce 2050 został zapytany w TVN24 wicepremier, szef MON i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. PSL współtworzyło z Polską 2050 koalicję Trzecia Droga.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nie widzi żadnych zagrożeń dla stabilności większości koalicji parlamentarnej. Jego zdaniem, "sytuacja się rozwiązała, i liderem Polski 2050 będzie dalej Szymon Hołownia". - Tego jestem prawie pewny po dzisiejszym dniu - powiedział Kosiniak-Kamysz.

We wtorek Szymon Hołownia nie wykluczył kandydowania na przewodniczącego Polski 2050, jeśli wybory na szefa partii zostaną powtórzone.

Według szefa PSL, jeżeli czyjeś nazwisko jest w nazwie danej formacji, to ta osoba "albo jest w tej formacji do końca, albo od niej odchodzi i ta formacja się kończy".

Unieważnione wybory w Polsce 2050. Minister sprawiedliwości zabrał głos

Szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek zapewnił we wtorek, że jeśli do prokuratury wpłynie doniesienie w sprawie unieważnionej drugiej tury wyborów na przewodniczącego Polski 2025, to śledczy od razu się tym zajmą.

- My też nie reagujemy na tego typu sprawy z urzędu, bo musi być jakieś uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa - powiedział Żurek we wtorek wieczorek w TVP Info.

Minister sprawiedliwości zaznaczył odnosząc się do sprawy, że z tego co wie, na razie nie wpłynęło żadne doniesienie do prokuratury. Jednak - jak zapewnił - "od razu się tym zajmiemy", gdyby prokuratura dowiedziała się, że była jakaś sytuacja dająca się zakwalifikować prawno-karnie lub "wpłynęłoby wprost doniesienie".

- Ja więc czekam, jak ta sytuacja będzie się rozwijać, ale wszyscy dziwimy się, że taka sytuacja ma miejsce - dodał Żurek.

Wybory w Polsce 2050. Głosowanie zostało unieważnione

Poniedziałkowe głosowanie w II turze wyborów w Polsce 2050 rozpoczęło się po godz. 16, było przeprowadzone online. Miało się zakończyć o godz. 22, a po tej godzinie planowane było ogłoszenie wyników.

Ok. godz. 23.30 wciąż jednak ich nie ujawniono. W mediach pojawiały się informacje o nieprawidłowościach podczas głosowania, w którym uprawnionych było ponad 800 osób. W nocy biuro prasowe Polski 2050 poinformowało, że z powodu problemów technicznych głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii Polska 2050 w dniu 12 stycznia zostało unieważnione.

We wtorek wieczorem Polska 2050 poinformowała, że zwróci się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie unieważnionej drugiej tury poniedziałkowych wyborów na przewodniczącego ugrupowania. Według ugrupowania jest duże prawdopodobieństwo, że miała miejsce zewnętrzna próba ingerencji w wewnętrzny proces wyborczy partii.

O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni ubiegało się pierwotnie pięcioro jej członków, I tura została przeprowadzona w sobotę. Z kolei w sobotę 17 stycznia w Warszawie miała się odbyć Rada Krajowa ugrupowania, na której planowane było pierwsze oficjalne wystąpienie nowej przewodniczącej. Tego samego dnia rada miała wybrać także czterech członków Zarządu Krajowego spośród wszystkich członków Rady Krajowej, która liczy obecnie 57 osób.

Minister finansów: Prezydent zawetował dwie bardzo ważne ustawy Polsat News Polsat News