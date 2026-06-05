W skrócie Osoby publikujące wpisy uderzające w córkę prezydenta Karola Nawrockiego będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

Prokuratura prowadzi dwa postępowania dotyczące znieważających wpisów w mediach społecznościowych na temat córki Karola Nawrockiego i zwróciła się o pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych i Chin.

Niektóre sprawy zostały zakończone decyzją o odmowie wszczęcia postępowania, ale śledczy przewidują, że część autorów wpisów zostanie ukarana.

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Rzecznik warszawskiej prokuratury przekazał informacje na temat śledztw w sprawie ataków w mediach społecznościowych na siedmioletnią córkę prezydenta Karola Nawrockiego w rozmowie z portalem Gazeta.pl, a następnie potwierdził je również w rozmowie z Interią.

Prok. Piotr A. Skiba poinformował, że "w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów prowadzone są obecnie dwa duże postępowania dotyczące wpisów znieważających córkę Karola Nawrockiego".

W sumie śledczy analizują około 30 tys. wpisów w mediach społecznościowych.

- W dużej mierze pochodzą one ze zgłoszeń, które wpłynęły do biura Rzecznika Praw Dziecka i zostały potem przekazane prokuraturze. Niejednokrotnie nie były to linki, a jedynie screeny lub wydruki z wpisów, co utrudnia prokuraturze dotarcie do sprawców - przekazał w rozmowie z Interią prok. Skiba.

Hejt wobec córki Karola Nawrockiego. Prokuratura złożyła wnioski do USA i Chin

Rzecznik warszawskiej prokuratury potwierdził, że śledczy zwrócili się do platform społecznościowych z wnioskami o udzielenie danych użytkowników, którzy dopuścili się niezgodnych z prawem wpisów.

- Wobec odmowy ich udzielania skierowano wnioski o międzynarodową pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych. Chodzi o przekazanie danych właścicieli kont na popularnych platformach typu Facebook i Instagram. Problemem jest tu jednak pierwsza poprawka konstytucji USA, gwarantująca m.in. wolność słowa - przekazał prokurator.

Jak dodał prok. Skiba, najczęściej Stany Zjednoczone odmawiają udzielania informacji w takich sprawach, jeśli wpisy nie dotyczą wprost zagrożenia terrorystycznego.

Jedno postępowanie dotyczące treści opublikowanej na TikToku jest natomiast zawieszone, a w jego sprawie śledczy zwrócili się z wnioskiem o pomoc prawną do Chin. - Sprawa jest poważna - powiedział Piotr A. Skiba. Jak przekazał, dotyczy publicznego nawoływania do popełnienia brutalnej napaści na córkę prezydenta.

Sprawa córki Karola Nawrockiego. Prokuratura prowadzi śledztwa

Jednocześnie śledczy uznali, że część wpisów nie nosi znamion przestępstwa. - Kilka spraw zakończyło się decyzją o odmowie wszczęcia postępowania. W niektórych przypadkach sądy uznały te decyzje za zasadne, w innych uchylały je i nakazywały prokuraturze przesłuchanie osoby zawiadamiającej, czyli nie matki dziewczynki ani Rzecznika Praw Dziecka, tylko osoby, która na przykład przeczytała w mediach, że pojawiły się takie wpisy i zawiadomiły służby, przesyłając mejla - przekazał prok. Skiba.

Według niego jest to poważny problem dla śledczych, którzy wysyłają wezwania na przesłuchanie, ale wiele osób zgłaszających nie jest zainteresowanych udziałem w postępowaniu karnym.

Rzecznik prokuratury poinformował również, że dotychczas nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. - Biorąc jednak pod uwagę to, co już wiemy, to można stwierdzić, że niektórzy autorzy wpisów poniosą odpowiedzialność karną - powiedział.

Ataki na córkę prezydenta Karola Nawrockiego

Ataki na siedmioletnią wówczas córkę Karola i Marty Nawrockiej rozpoczęły się po tym, jak pojawiła się ona na wieczorze wyborczym po drugiej turze ubiegłorocznych wyborów prezydenckich.

"Zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy, jak słowa mogą ranić. Każde dziecko zasługuje, by dorastać w świecie pełnym miłości i akceptacji. Zwracam się więc z prośbą do Państwa: chrońmy najmłodszych, pozwólmy im cieszyć się najpiękniejszymi momentami w ich życiu" - komentowała wtedy pierwsza dama Marta Nawrocka.

W sprawę zaangażowała się również Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak, która zaznaczała, że "każde dziecko zasługuje na szacunek". Zaapelowała również o zgłaszanie wszelkich komentarzy uderzających w córkę prezydenta.





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