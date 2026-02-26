Pierwsze czwartkowe godziny okazały się chłodne w wielu miejscach. O godz. 8:00 mróz panował w niemal całym kraju, a najsilniejszy okazał się w Nowym Sączu, gdzie było -4,6 st. C. W ciągu dnia jednak temperatury wszędzie będą dodatnie, a najwyższe na północnym zachodzie - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Po porannych mrozach kilkanaście stopni ciepła. To zasługa Heiko

Dzięki wyżowi Heiko chmur w ciągu dnia będzie niewiele, choć rano mogą się jeszcze utrzymywać na północy, zachodzie oraz na wschodzie.

W południowej części Polski trzeba uważać na mgły, które lokalnie w dolinach górskich mogą ograniczać widzialność do około 400 metrów. Z czasem jednak również tam się przejaśni, i w całym kraju będzie nam towarzyszyć spokojna, łagodna aura, bez opadów.

Poranne mrozy w kolejnych godzinach znikną bez śladu i termometry pokażą od 2 stopni na północnym wschodzie, 6-8 w centrum do nawet 13-14 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i miejscami nad morzem.

Z zachodniej części kontynentu do Polski napływa ocieplenie, które najmocniej poczujemy na południowym zachodzie WXCharts materiał zewnętrzny

Nie musimy się zbytnio przejmować wiatrem, który będzie przeważnie słaby i umiarkowany i lokalnie porywisty, głównie na północnym zachodzie.

W ciągu dnia zmiany na lepsze. Po zmroku wróci mróz

Wyż Heiko zagwarantuje nam więcej spokoju w pogodzie, dzięki czemu w ciągu dnia w większości kraju warunki będą korzystne. Jedynie na północnym zachodzie, gdzie mocniej powieje, warunki będą obojętne.

W przeważającej części Polski w czwartek pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm IMGW materiał zewnętrzny

Najbliższa noc znowu przyniesie mrozy. Na wschodzie oraz na terenach podgórskich Karpat może on sięgnąć -6, -3 stopni. W centrum będzie od -2 st. C do zera. Kilka stopni ciepła zanotujemy na zachodzie oraz nad morzem. Miejscami, głównie na zachodzie i w dolinach podgórskich, wrócą mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

-----

Bielan w "Gościu Wydarzeń" o Czarnku: Nosi buławę premierowską w plecaku Polsat News