Heiko zmienia układ w Polsce. Sporo zmian na termometrach

Z zachodu Europy płyną do nas masy ciepła. Choć rano lokalnie panował jeszcze mróz, to warunki szybko się zmienią. W ciągu dnia będzie nawet kilkanaście stopni ciepła. Poranne mgły mogą utrudniać poruszanie się, ale w ciągu dnia w wielu miejscach będzie sucho i słonecznie. To zasługa wyżu Heiko, który w czwartek przejmie kontrolę nad pogodą w naszym kraju.

Mapa Polski w kolorach od żółtego do czerwonego nałożona na zdjęcie blokowiska odbijającego się w dużej kałuży, sugerująca zagadnienie związane z pogodą lub zmianami klimatu w kraju.
W Polsce robi się coraz cieplej. Po porannych przymrozkach w ciągu dnia miejscami może być powyżej 13 stopni Celsjusza

Pierwsze czwartkowe godziny okazały się chłodne w wielu miejscach. O godz. 8:00 mróz panował w niemal całym kraju, a najsilniejszy okazał się w Nowym Sączu, gdzie było -4,6 st. C. W ciągu dnia jednak temperatury wszędzie będą dodatnie, a najwyższe na północnym zachodzie - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Po porannych mrozach kilkanaście stopni ciepła. To zasługa Heiko

Dzięki wyżowi Heiko chmur w ciągu dnia będzie niewiele, choć rano mogą się jeszcze utrzymywać na północy, zachodzie oraz na wschodzie.

W południowej części Polski trzeba uważać na mgły, które lokalnie w dolinach górskich mogą ograniczać widzialność do około 400 metrów. Z czasem jednak również tam się przejaśni, i w całym kraju będzie nam towarzyszyć spokojna, łagodna aura, bez opadów.

Poranne mrozy w kolejnych godzinach znikną bez śladu i termometry pokażą od 2 stopni na północnym wschodzie, 6-8 w centrum do nawet 13-14 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i miejscami nad morzem.

Mapa Polski z zaznaczonymi anomaliami temperatury, gdzie zachodnia część kraju charakteryzuje się wyraźnym wzrostem temperatur zaznaczonym intensywną czerwienią, a część wschodnia ochłodzeniem ukazanym odcieniami niebieskiego.
Z zachodniej części kontynentu do Polski napływa ocieplenie, które najmocniej poczujemy na południowym zachodzie

Nie musimy się zbytnio przejmować wiatrem, który będzie przeważnie słaby i umiarkowany i lokalnie porywisty, głównie na północnym zachodzie.

    W ciągu dnia zmiany na lepsze. Po zmroku wróci mróz

    Wyż Heiko zagwarantuje nam więcej spokoju w pogodzie, dzięki czemu w ciągu dnia w większości kraju warunki będą korzystne. Jedynie na północnym zachodzie, gdzie mocniej powieje, warunki będą obojętne.

    Kolorowa mapa Polski z zaznaczonymi różnymi strefami dotyczącymi korzyści i ograniczeń dla rolnictwa, oparta na danych biometeorologicznych.
    W przeważającej części Polski w czwartek pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm

    Najbliższa noc znowu przyniesie mrozy. Na wschodzie oraz na terenach podgórskich Karpat może on sięgnąć -6, -3 stopni. W centrum będzie od -2 st. C do zera. Kilka stopni ciepła zanotujemy na zachodzie oraz nad morzem. Miejscami, głównie na zachodzie i w dolinach podgórskich, wrócą mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

