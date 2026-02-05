Spis treści: Kiedy wypłata trzynastki? Harmonogram na 2026 rok Ile wynosi 13. emerytura?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwietniu 2026 r. będzie wypłacał 13. emeryturę. Przysługuje ona osobom, które na koniec marca mają prawo do emerytury bądź renty bez względu na jej wysokość.

W tym roku ZUS zmieni jednak harmonogram dwóch przelewów - niektórzy seniorzy mogą otrzymać świadczenie kilka dni szybciej niż przewidywałby to standardowy terminarz.

Kiedy wypłata trzynastki? Harmonogram na 2026 rok

Trzynastki, podobnie jak emerytury i renty, są standardowo wypłacane w sześciu stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Przy czym, jeśli któraś z tych dat wypada w dzień ustawowo wolny (w sobotę, niedzielę lub święto) to przelew musi zostać zrealizowany wcześniej.

W kwietniu, kiedy wypłacane są 13. emerytury, sytuacja ta będzie miała miejsce dwa razy. Największa zmiana dotyczy sytuacji przed Wielkanocą, a dokładniej Poniedziałku Wielkanocnego, który w 2026 roku wypada 6 kwietnia. Z tego też powodu harmonogram musiał ulec zmianie.

ZUS wskazał dwie grupy seniorów, które dostaną 13. emeryturę wcześniej. Część emerytów, dla których terminem wypłaty świadczenia jest 6. dzień miesiąca - w kwietniu jest to Poniedziałek Wielkanocny - otrzyma emeryturę najpóźniej w piątek 3 kwietnia.

Druga grupa emerytów, dla której harmonogram wypłaty trzynastki będzie przesunięty, to osoby z terminem wypadającym na 25. dzień miesiąca. W kwietniu jest to sobota, tak więc wypłata nastąpi najpóźniej w piątek, dzień wcześniej, czyli 24 kwietnia.

Harmonogram wypłat wszystkich trzynastek prezentuje się następująco:

1. dzień miesiąca - wypłata nastąpi w środę 1 kwietnia;

6. dzień miesiąca - wypłata nastąpi w piątek 3 kwietnia (trzy dni wcześniej);

10. dzień miesiąca - wypłata nastąpi w piątek 10 kwietnia;

15. dzień miesiąca - wypłata nastąpi w środę 15 kwietnia;

20. dzień miesiąca - wypłata nastąpi w poniedziałek 20 kwietnia;

25. dzień miesiąca - wypłata nastąpi w piątek 24 kwietnia (jeden dzień wcześniej).

Ile wynosi 13. emerytura?

Trzynastka będzie równa minimalnej emeryturze - przy czym dokładna kwota będzie znana dopiero po marcowej waloryzacji. W połowie lutego powinniśmy poznać ostatni wskaźnik, który pozwoli ustalić, o ile wzrosną świadczenia.

Niemniej jednak, zgodnie z przewidywaniami, powinna ona wynosić ok. 1970,60 zł brutto. Wypłata trzynastki zawsze następuje jednorazowo w kwietniu i przysługuje osobom, które były uprawnione do otrzymania emerytury na dzień 31 marca 2026 roku.

Świadczenie to nie wiąże się z potrzebą składania żadnych wniosków. Przy czym wyjątkiem są zmiany danych, w tym numeru konta lub adresu do korespondencji - w takiej sytuacji należy informacje te uaktualnić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

