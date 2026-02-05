Harmonogram wypłat 13. emerytury. Część seniorów otrzyma pieniądze szybciej

Klaudia Kuryśko

Klaudia Kuryśko

Niektórzy emeryci jeszcze przed Wielkanocą dostaną spory zastrzyk gotówki - to prawie 2000 zł. Wynika to z harmonogramu trzynastek. Kiedy dokładnie seniorzy otrzymają 13. emeryturę? Odpowiadamy, w jakim terminie należy się spodziewać przelewu.

Mężczyzna liczący banknoty i monety polskie na białym stole, obok leży portmonetka w kratkę.
Kiedy nastąpi wpłata trzynastej emerytury?ZOFIA BAZAKEast News

Spis treści:

  1. Kiedy wypłata trzynastki? Harmonogram na 2026 rok
  2. Ile wynosi 13. emerytura?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwietniu 2026 r. będzie wypłacał 13. emeryturę. Przysługuje ona osobom, które na koniec marca mają prawo do emerytury bądź renty bez względu na jej wysokość.

W tym roku ZUS zmieni jednak harmonogram dwóch przelewów - niektórzy seniorzy mogą otrzymać świadczenie kilka dni szybciej niż przewidywałby to standardowy terminarz.

Kiedy wypłata trzynastki? Harmonogram na 2026 rok

Trzynastki, podobnie jak emerytury i renty, są standardowo wypłacane w sześciu stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Przy czym, jeśli któraś z tych dat wypada w dzień ustawowo wolny (w sobotę, niedzielę lub święto) to przelew musi zostać zrealizowany wcześniej.

W kwietniu, kiedy wypłacane są 13. emerytury, sytuacja ta będzie miała miejsce dwa razy. Największa zmiana dotyczy sytuacji przed Wielkanocą, a dokładniej Poniedziałku Wielkanocnego, który w 2026 roku wypada 6 kwietnia. Z tego też powodu harmonogram musiał ulec zmianie.

Zobacz również:

Jak złożyć wniosek EPD-21 w ZUS? Emerytura może być wyższa o kilkaset złotych
Polska

Prosty wniosek do ZUS i emeryt zyskuje kilkaset złotych. Kiedy to możliwe?

Agnieszka Kasprzyk
Agnieszka Kasprzyk

    ZUS wskazał dwie grupy seniorów, które dostaną 13. emeryturę wcześniej. Część emerytów, dla których terminem wypłaty świadczenia jest 6. dzień miesiąca - w kwietniu jest to Poniedziałek Wielkanocny - otrzyma emeryturę najpóźniej w piątek 3 kwietnia.

    Druga grupa emerytów, dla której harmonogram wypłaty trzynastki będzie przesunięty, to osoby z terminem wypadającym na 25. dzień miesiąca. W kwietniu jest to sobota, tak więc wypłata nastąpi najpóźniej w piątek, dzień wcześniej, czyli 24 kwietnia.

    Harmonogram wypłat wszystkich trzynastek prezentuje się następująco:

    • 1. dzień miesiąca - wypłata nastąpi w środę 1 kwietnia;
    • 6. dzień miesiąca - wypłata nastąpi w piątek 3 kwietnia (trzy dni wcześniej);
    • 10. dzień miesiąca - wypłata nastąpi w piątek 10 kwietnia;
    • 15. dzień miesiąca - wypłata nastąpi w środę 15 kwietnia;
    • 20. dzień miesiąca - wypłata nastąpi w poniedziałek 20 kwietnia;
    • 25. dzień miesiąca - wypłata nastąpi w piątek 24 kwietnia (jeden dzień wcześniej).

    Ile wynosi 13. emerytura?

    Trzynastka będzie równa minimalnej emeryturze - przy czym dokładna kwota będzie znana dopiero po marcowej waloryzacji. W połowie lutego powinniśmy poznać ostatni wskaźnik, który pozwoli ustalić, o ile wzrosną świadczenia.

    Niemniej jednak, zgodnie z przewidywaniami, powinna ona wynosić ok. 1970,60 zł brutto. Wypłata trzynastki zawsze następuje jednorazowo w kwietniu i przysługuje osobom, które były uprawnione do otrzymania emerytury na dzień 31 marca 2026 roku.

    Świadczenie to nie wiąże się z potrzebą składania żadnych wniosków. Przy czym wyjątkiem są zmiany danych, w tym numeru konta lub adresu do korespondencji - w takiej sytuacji należy informacje te uaktualnić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

    Zobacz również:

    Emerytura czerwcowa. ZUS przelicza wysokość świadczenia
    Polska

    ZUS ma pełne ręce roboty. Trwa przeliczanie emerytur czerwcowych

    Tomasz Kromp
    Tomasz Kromp
    "Wydarzenia": Tablica pochwalna dla wójta. W tekst wkradł się jednak błądPolsat News

    Najnowsze