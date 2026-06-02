Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie zmienia terminy wypłaty emerytur. W czerwcu dotyczy to dwóch z sześciu standardowych terminów. Tym samym setki tysięcy emerytów mogą się spodziewać, że na ich kontach wypłata pojawi się szybciej. Jak dokładnie wygląda harmonogram na bieżący miesiąc?

Kiedy ZUS wypłaca emerytury?

Emerytury ZUS wypłaca w sześciu terminach. Seniorzy zazwyczaj są na stałe przypisywani do jednego, tzn. nie zmienia się on z biegiem lat. Zakład wysyła przelewy: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca.

Przy czym przekazy nie są realizowane w soboty, niedziele oraz święta. Jeśli dana data wypada w weekend albo dzień ustawowo wolny, to ZUS przekazuje pieniądze wcześniej, w najbliższy dzień roboczy poprzedzający datę wynikającą z harmonogramu. Tym samym, jeśli dany termin wypada np. w niedzielę, to pieniądze pojawią się na koncie najpóźniej w piątek przed weekendem.

W czerwcu taka sytuacja będzie dotyczyła dwóch dat. Seniorzy mogą liczyć na szybszą emeryturę. Co ważne zmiany te wbrew pozorom nie wynikają z Bożego Ciała, święto to wypada 4 czerwca w czwartek, więc nie koliduje z harmonogramem.

Harmonogram wypłat czerwcowych emerytur. ZUS zmienia dwa terminy

Harmonogram przelewów emerytur w czerwcu, wraz z wynikającymi z dni wolnych przesunięciami, wygląda następująco:

1 czerwca - świadczenie zostało wypłacone w poniedziałek 1 czerwca;

6 czerwca - świadczenie zostanie wypłacone w piątek 5 czerwca (dzień wcześniej);

10 czerwca - świadczenie zostanie wypłacone w środę 10 czerwca;

15 czerwca - świadczenie zostanie wypłacone w poniedziałek 15 czerwca;

20 czerwca - świadczenie zostanie wypłacone w piątek 19 czerwca (dzień wcześniej);

25 czerwca - świadczenie zostanie wypłacone w czwartek 25 czerwca.

Zmiany dotyczą zarówno emerytur, jak i dodatków wypłacanych wraz z nimi, np. dodatku pielęgnacyjnego. Przy czym są one automatyczne i nie wymagają od seniorów żadnych dodatkowych czynności.

Jak sprawdzić termin wypłaty emerytury?

Osoby, które nie pamiętają stałego terminu wypłat, mogą to łatwo sprawdzić na kilka sposobów. ZUS udostępnia te informacje w decyzji o przyznaniu emerytury. Poza tym można to również sprawdzić na profilu PUE ZUS.

Informacja ta jest także dostępna w historii rachunku bankowego. Seniorzy preferujący kontakt telefoniczny mogą zadzwonić na infolinię ZUS - pracownicy udzielą im odpowiedzi odnośnie do standardowego terminu wypłacania emerytury.





