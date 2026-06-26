Harcerskie obozy pod namiotami z nowymi zasadami. Straż Pożarna ostrzega

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opracowała wytyczne dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego na harcerskich obozach pod namiotami. Dokument przypomina o obowiązkach organizatorów wypoczynku, w tym konieczności zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem, właściwej organizacji terenu oraz przygotowania procedur alarmowania i ewakuacji.

Grupa harcerzy w półkolu na leśnym obozowisku między zielonymi namiotami, z polską flagą z boku
Straż Pożarna zaostrza wytyczne ws. obozów harcerskichKrystian DobuszyńskiEast News

W skrócie

  • Straż Pożarna określa, że organizator obozu musi zapewnić ochronę przeciwpożarową i wyznaczyć osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo oraz zawrzeć zasady w regulaminie wypoczynku.
  • Opracowane wytyczne obejmują zasady zapobiegania pożarom, organizacji alarmowania, ewakuacji oraz zachowania w sytuacjach zagrożenia na obozach harcerskich pod namiotami.
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje uwzględnianie tych wytycznych podczas organizacji wypoczynku w terenie leśnym, a szczegółowe zalecenia dostępne są na stronie internetowej MEN.
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Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opracowała "Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów pod namiotami", które obejmują najważniejsze zasady dotyczące zapobiegania pożarom, organizacji alarmowania i ewakuacji oraz zachowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego i pogodowego.

Wytyczne przypominają m.in., że organizator obozu musi zapewnić ochronę przeciwpożarową, określić zasady i obowiązki w regulaminie wypoczynku oraz wyznaczyć osobę odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem (kierownik wypoczynku), a kadra i uczestnicy przed pierwszym noclegiem powinni zostać zapoznani z zasadami ochrony przeciwpożarowej, alarmowania, ewakuacji oraz z lokalizacją sprzętu gaśniczego i punktów zbiórki.

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Teren obozu powinien być odpowiednio zagospodarowany, wyznaczone miejsca ognisk, składowania drewna, przechowywania butli z gazem, postoju pojazdów, miejsca zbiórki do ewakuacji i dojazdu dla służb ratowniczych a każdy większy obóz wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy (m.in. gaśnice, tłumice, wiadra z wodą lub piaskiem, koce gaśnicze).

Szczegółowo opisano zasady bezpiecznego używania butli z gazem płynnym, agregatów prądotwórczych i instalacji elektrycznej w tym zakaz używania otwartego ognia i urządzeń gazowych w namiotach mieszkalnych oraz konieczność przechowywania butli w wyznaczonych, bezpiecznych miejscach.

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Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje, aby organizatorzy obozów harcerskich, wyjazdów pod namiotami i innych form wypoczynku w terenie leśnym uwzględniali te wytyczne przy planowaniu i prowadzeniu obozów. Wytyczne są dostępne na stronie internetowej MEN.

Obok wytycznych na stronie można znaleźć zalecenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej dotyczące bezpieczeństwa o zmroku, w czasie burz i silnych wiatrów, wypoczynku nad wodą oraz rady jak przygotować się na upał.

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