Izraelski klub piłkarski Maccabi Hajfa grał w czwartek z Rakowem Częstochowa o awans do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji. Spotkanie odbyło się w węgierskim Debreczynie z powodu trwającego na Bliskim Wschodzie konfliktu.

W trakcie meczu na trybunach doszło do skandalu. Na transparencie, wywieszonym przez kibiców izraelskiego klubu, napisano w języku angielskim: "Mordercy od 1939 roku".

Raków - Maccabi Hajfa. Marcin Kierwiński reaguje po skandalu

Na incydent zareagował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

"Po wczorajszych haniebnych transparentnych izraelskich kibiców w Debreczynie Polska Policja wystąpiła do strony węgierskiej o możliwość zidentyfikowania sprawców wywieszenia transparentu antypolskiego. Liczymy na pomoc ze strony służb węgierskich" - przekazał polityk na swoim koncie w mediach społecznościowych.

Wcześniej na skandaliczny transparent zareagowali inni politycy m.in. wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Transparent na meczu Maccabi - Raków. Przyszły ambasador USA w Polsce reaguje

Na zachowanie izraelskich kibiców zareagował również Tom Rose, który wkrótce ma objąć funkcję ambasadora USA w Polsce.

"Jako dumny amerykański Żyd i niezłomny zwolennik Izraela, jestem wściekły - zniesmaczony, oburzony i zawstydzony - tym przeklętym spektaklem antypolskiej nienawiści, jaki wczoraj zainscenizowali na Węgrzech "kibice" Maccabi Hajfa" - rozpoczął swój wpis polityk.

"To nie był zwykły chuligaństwo. To było coś więcej. Znacznie więcej. To był nikczemny, wyrachowany akt jadowitego oszczerstwa: mordercze pomówienie o mord rytualny przeciwko dobremu i porządnemu narodowi. Ci bandyci nie są zwykłymi wrogami Polski - są zdrajcami własnego narodu" - dodał.

Rose stwierdził, że "w świecie, w którym już roi się od prawdziwych wrogów Izraela, ci nikczemni tchórze (kibice Maccabi - red.) pracują nad stworzeniem kolejnych".

