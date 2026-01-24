Handel w niedziele 2026. W styczniu jedna okazja, w lutym żadnej

Agnieszka Boreczek

Pierwsza niedziela handlowa w tym roku wypada 25 stycznia. To ważna informacja, jeśli planujesz większe zakupy, a nie masz czasu na odwiedzenie galerii handlowej czy marketu w dni robocze. W lutym takiej możliwości nie będzie w ogóle. Zobacz kalendarz na 2026 rok.

Spis treści:

  1. Ile niedziel handlowych przewidziano w 2026 roku?
  2. Kiedy sklepy muszą być zamknięte?
  3. Wyjątki od zakazu - gdzie zrobisz zakupy?
  4. Co dalej z handlem w niedziele?

Ile niedziel handlowych przewidziano w 2026 roku?

W bieżącym roku zaplanowano osiem niedziel handlowych. To o jedną więcej niż rok wcześniej. Sklepy wielkopowierzchniowe, galerie handlowe i centra zakupowe będą otwarte w następujących terminach:

  • 25 stycznia,
  • 29 marca,
  • 26 kwietnia,
  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia,
  • 6 grudnia,
  • 13 grudnia,
  • 20 grudnia.

Najwięcej możliwości zakupów przypada na grudzień, co ma bezpośredni związek z okresem przedświątecznym i zwiększonym popytem.

Kiedy sklepy muszą być zamknięte?

Zakaz handlu w niedziele obowiązuje w Polsce od 2018 roku. Poza wyżej wskazanymi datami większość sklepów pozostaje zamknięta. Przepisy są egzekwowane rygorystycznie, a kary za ich złamanie wynoszą:

  • od 1 000 zł,
  • do nawet 100 000 zł grzywny,
  • przy powtarzających się naruszeniach możliwe są dodatkowe sankcje.

Z tego powodu sieci handlowe ściśle pilnują kalendarza niedziel handlowych.

Wyjątki od zakazu - gdzie zrobisz zakupy?

Ustawa przewiduje szereg wyłączeń, dlatego w niedziele niehandlowe nadal działają wybrane placówki. Zakaz nie obejmuje m.in.:

  • stacji paliw,
  • aptek,
  • sklepów na dworcach i lotniskach,
  • kwiaciarni, cukierni i lodziarni,
  • kawiarni oraz lokali gastronomicznych,
  • sklepów, w których sprzedaż prowadzi właściciel.

Dopuszczalna jest także pomoc najbliższej rodziny, o ile osoby te nie są zatrudnione na umowę o pracę.

Co dalej z handlem w niedziele?

W przestrzeni publicznej pojawiają się propozycje złagodzenia obecnych regulacji, w tym pomysł wprowadzenia dwóch niedziel handlowych w miesiącu.

Zakładają one wyższe wynagrodzenia dla pracowników handlu pracujących w te dni. Na razie jednak brakuje politycznej zgody, by takie rozwiązania wprowadzić w życie.

Na ten moment oznacza to, że pierwsza niedziela handlowa 25 stycznia pozostaje jednym z nielicznych dni w roku, kiedy zakupy można zrobić bez ograniczeń.

