Ile niedziel handlowych przewidziano w 2026 roku?

W bieżącym roku zaplanowano osiem niedziel handlowych. To o jedną więcej niż rok wcześniej. Sklepy wielkopowierzchniowe, galerie handlowe i centra zakupowe będą otwarte w następujących terminach:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

Najwięcej możliwości zakupów przypada na grudzień, co ma bezpośredni związek z okresem przedświątecznym i zwiększonym popytem.

Kiedy sklepy muszą być zamknięte?

Zakaz handlu w niedziele obowiązuje w Polsce od 2018 roku. Poza wyżej wskazanymi datami większość sklepów pozostaje zamknięta. Przepisy są egzekwowane rygorystycznie, a kary za ich złamanie wynoszą:

od 1 000 zł,

do nawet 100 000 zł grzywny,

przy powtarzających się naruszeniach możliwe są dodatkowe sankcje.

Z tego powodu sieci handlowe ściśle pilnują kalendarza niedziel handlowych.

Wyjątki od zakazu - gdzie zrobisz zakupy?

Ustawa przewiduje szereg wyłączeń, dlatego w niedziele niehandlowe nadal działają wybrane placówki. Zakaz nie obejmuje m.in.:

stacji paliw,

aptek,

sklepów na dworcach i lotniskach,

kwiaciarni, cukierni i lodziarni,

kawiarni oraz lokali gastronomicznych,

sklepów, w których sprzedaż prowadzi właściciel.

Dopuszczalna jest także pomoc najbliższej rodziny, o ile osoby te nie są zatrudnione na umowę o pracę.

Co dalej z handlem w niedziele?

W przestrzeni publicznej pojawiają się propozycje złagodzenia obecnych regulacji, w tym pomysł wprowadzenia dwóch niedziel handlowych w miesiącu.

Zakładają one wyższe wynagrodzenia dla pracowników handlu pracujących w te dni. Na razie jednak brakuje politycznej zgody, by takie rozwiązania wprowadzić w życie.

Na ten moment oznacza to, że pierwsza niedziela handlowa 25 stycznia pozostaje jednym z nielicznych dni w roku, kiedy zakupy można zrobić bez ograniczeń.

