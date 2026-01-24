Handel w niedziele 2026. W styczniu jedna okazja, w lutym żadnej
Pierwsza niedziela handlowa w tym roku wypada 25 stycznia. To ważna informacja, jeśli planujesz większe zakupy, a nie masz czasu na odwiedzenie galerii handlowej czy marketu w dni robocze. W lutym takiej możliwości nie będzie w ogóle. Zobacz kalendarz na 2026 rok.
Spis treści:
- Ile niedziel handlowych przewidziano w 2026 roku?
- Kiedy sklepy muszą być zamknięte?
- Wyjątki od zakazu - gdzie zrobisz zakupy?
- Co dalej z handlem w niedziele?
Ile niedziel handlowych przewidziano w 2026 roku?
W bieżącym roku zaplanowano osiem niedziel handlowych. To o jedną więcej niż rok wcześniej. Sklepy wielkopowierzchniowe, galerie handlowe i centra zakupowe będą otwarte w następujących terminach:
- 25 stycznia,
- 29 marca,
- 26 kwietnia,
- 28 czerwca,
- 30 sierpnia,
- 6 grudnia,
- 13 grudnia,
- 20 grudnia.
Najwięcej możliwości zakupów przypada na grudzień, co ma bezpośredni związek z okresem przedświątecznym i zwiększonym popytem.
Kiedy sklepy muszą być zamknięte?
Zakaz handlu w niedziele obowiązuje w Polsce od 2018 roku. Poza wyżej wskazanymi datami większość sklepów pozostaje zamknięta. Przepisy są egzekwowane rygorystycznie, a kary za ich złamanie wynoszą:
- od 1 000 zł,
- do nawet 100 000 zł grzywny,
- przy powtarzających się naruszeniach możliwe są dodatkowe sankcje.
Z tego powodu sieci handlowe ściśle pilnują kalendarza niedziel handlowych.
Wyjątki od zakazu - gdzie zrobisz zakupy?
Ustawa przewiduje szereg wyłączeń, dlatego w niedziele niehandlowe nadal działają wybrane placówki. Zakaz nie obejmuje m.in.:
- stacji paliw,
- aptek,
- sklepów na dworcach i lotniskach,
- kwiaciarni, cukierni i lodziarni,
- kawiarni oraz lokali gastronomicznych,
- sklepów, w których sprzedaż prowadzi właściciel.
Dopuszczalna jest także pomoc najbliższej rodziny, o ile osoby te nie są zatrudnione na umowę o pracę.
Co dalej z handlem w niedziele?
W przestrzeni publicznej pojawiają się propozycje złagodzenia obecnych regulacji, w tym pomysł wprowadzenia dwóch niedziel handlowych w miesiącu.
Zakładają one wyższe wynagrodzenia dla pracowników handlu pracujących w te dni. Na razie jednak brakuje politycznej zgody, by takie rozwiązania wprowadzić w życie.
Na ten moment oznacza to, że pierwsza niedziela handlowa 25 stycznia pozostaje jednym z nielicznych dni w roku, kiedy zakupy można zrobić bez ograniczeń.