W skrócie Halina Karmańska zmarła w wieku 100 lat, była sanitariuszką i łączniczką podczas Powstania Warszawskiego.

Karmańska uczestniczyła w ewakuacji szpitala polowego na Czerniakowie i przez lata dzieliła się wspomnieniami o powstaniu.

W artykule wspomniano również o śmierci innej uczestniczki Powstania Warszawskiego, Irenie Paśnik.

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Kapitan Halina Karmańska zmarła w środę - poinformowały Wojska Obrony Terytorialnej na platformie X. Zasłużyła się w czasie Powstania Warszawskiego, kiedy jako nastolatka była sanitariuszką i łączniczką.

Karmańska używała pseudonimów "Hala" i "Smętek". "Odeszła w wieku 100 lat, pozostawiając po sobie piękną kartę historii i świadectwo niezwykłej odwagi" - przekazano.

W czasie Powstania Warszawskiego służyła w zgrupowaniu kapitana "Kryski". Pracowała w szpitalu przy ul. Drewnianej oraz Wilanowskiej, niosąc pomoc poszkodowanym.

Nie żyje Halina Karmańska. Była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim

Halina Karmańska w ostatnich dniach zrywu Warszawiaków uczestniczyła w trudnej ewakuacji szpitala polowego na Czerniakowie.

"Przez lata z ogromnym zaangażowaniem dzieliła się swoimi wspomnieniami z młodszymi pokoleniami, pielęgnując pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego" - czytamy we wpisie WOT.

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Zmarła Halina Karmańska. Tak wspominała Powstanie Warszawskie

Muzeum Powstania Warszawskiego w styczniu składało urodzinowe życzenia Halinie Karmańskiej. We wpisie cytowano wspomnienia kombatantki.

- Pod koniec lipca (1944 roku - red.) wzięłam swój plecak, torbę sanitarną, pożegnałam się z rodziną. Wtedy ostatni raz widziałam ojca i brata, bo już nie wrócili z obozu koncentracyjnego, w którym byli. Poszłam do Warszawy - relacjonowała uczestniczka powstania.

Mieszkała na ulicy Pańskiej u drużynowej Stanisławy Lewandowskiej. - Tam przyszedł rozkaz, że mamy zgłosić się na Czerniaków. Zupełnie nie znałam Czerniakowa, to była dla mnie zupełnie obca dzielnica - mówiła.

Obrona szpitala trwała kilkadziesiąt dni. - Został ewakuowany chyba 15, 16 września - relacjonowała Karmańska. Kombatantka następnie przebywała w obozie w Pruszkowie. Później Niemcy wysłali ją do obozu pracy we Wrocławiu.

Nie żyje Irena Paśnik. Trzaskowski: Bohaterka Warszawy

We wtorek Rafał Trzaskowski poinformował o śmierci innej uczestniczki Powstania Warszawskiego.

"Irena Paśnik (z domu Szyperska) 'Irka'. Łączniczka z Pułku 'Baszta'. Bohaterka Warszawy. Minionej nocy odeszła na wieczną wartę. W październiku skończyłaby 101 lat" - napisał na X.

"Pani Ireno, stolica zawsze będzie Pani wdzięczna. Zawsze będziemy o Pani pamiętać" - przekazał włodarz Warszawy.





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