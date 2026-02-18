- Stała się dzisiaj rzecz bardzo smutna i zła. (...) Szliśmy razem sześć lat, to ja byłem tą osobą, która zapraszała do współpracy poszczególne grupy, ale też poszczególnych ludzi - mówił podczas briefingu prasowego w Sejmie Szymon Hołownia.

Były marszałek Sejmu nie szczędził krytycznych słów wobec Pauliny Hennig-Kloski, która we wtorek ogłosiła założenie nowego klubu parlamentarnego. Podkreślił, że "czuje się oszukany".

- Uważam, że na oszustwie i na tego rodzaju zachowaniach nic się nie zbuduje. Paulina Hennig-Kloska jest ministrem, którego wielokrotnie broniłem wobec koalicjantów, którzy przy różnych kryzysach, które miała, mieli wątpliwości, czy powinna kontynuować swoją misję - tłumaczył wicemarszałek Sejmu.

Tymczasem od dłuższego już czasu sytuacja w Polsce 2050 była napięta. Media, opisując kulisy, informowały, że Polsce 2050 grozi rozpad, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie panuje nad wewnętrznymi sporami.

Poznaliśmy kulisy sporu między Hołownią a Hennig-Kloską. "Był w drużynie Katarzyny"

- Szymon Hołownia od początku wiedział, co się dzieje. Ten dzisiejszy atak był wyjątkowo niesmaczny. Obserwowałam tę sytuację z zewnątrz. On i Katarzyna powinni sobie zadać pytanie, dlaczego odeszła połowa klubu, a nie tylko Paulina - powiedziała nam posłanka Izabela Bodnar, która w lipcu ubiegłego roku wystąpiła z Polski 2050, a teraz zdecydowała się dołączyć do klubu Centrum.

Więcej o rozłamie w partii i niechęci Hołowni do Hennig-Kloski zdradził nam polityk, który we wtorek opuścił ugrupowanie założone przez byłego marszałka Sejmu i dołączył do nowej inicjatywy. Parlamentarzysta poprosił o zachowanie anonimowości.

- Szymon Hołownia tylko udaje zaskoczonego. On od początku dolewał oliwy do ognia. Na naszym wewnętrznym komunikatorze podgrzewał atmosferę. Nie przyjmował sprzeciwu i innego punktu widzenia - słyszymy od jednego z "rozłamowców".

- Nie szukał porozumienia. On po prostu był w drużynie Katarzyny - powiedział nam anonimowo parlamentarzysta.

Nasi rozmówcy podkreślają, że były marszałek Sejmu zaatakował werbalnie Paulinę Henig-Kloskę ponieważ uważał ją, obok Ryszarda Petru, za jedną z prowodyrek rozłamu.

- Zarzucał Paulinie wzniecenie buntu, ale to podjęte przez Katarzynę kroki doprowadziłyby do zabetonowania partii - usłyszeliśmy.

On (Hołownia - red.) i Katarzyna (Pełczyńska-Nałęcz - red.) powinni sobie zadać pytanie, dlaczego odeszła połowa klubu, a nie tylko Paulina (Hennig-Kloska - red.)

Inaczej sprawę widzą politycy, którzy pozostali w ugrupowaniu. Podkreślają, że Hennig-Kloska od początku nie uznawała wyników wewnątrzpartyjnych wyborów, co miało zdenerwować Hołownię. Minister klimatu i środowiska przegrała niewielką różnicą głosów z szefową resortu funduszy i polityki regionalnej.

Co więcej, były kandydat na prezydenta liczył, że uda się powstrzymać część "buntowników". Hołownia i Pełczyńska-Nałęcz nie spodziewali się, że odchodzący parlamentarzyści będą w stanie założyć samodzielny klub w Sejmie.

Głośna uchwała kością niezgody w Polsce 2050

Politycy Centrum uważają, że gwoździem do trumny "starej" Polski 2050 była uchwała, która została przyjęta na Radzie Krajowej partii w sobotę.

Dokument przewiduje m.in. "zawieszenie postępowań dyscyplinarnych oraz powstrzymanie się od zmian personalnych w organach publicznych i samorządowych".

Uchwała została źle przyjęta zwłaszcza przez dotychczasowych zwolenników Pauliny Hennig-Kloski - rywalki Pełczyńskiej-Nałęcz w wyborach - którzy określili ją jako "kagańcową".

- Gdyby przewodniczącej zależało na zjednoczeniu klubu, to nie proponowałaby takiej kontrowersyjnej ustawy - powiedziała nam posłanka Bodnar.

Rozłam w Polsce 2050. Środowisko Hennig-Kloski zakłada klub Centrum

Rozpad Polski 2050 stał się faktem we wtorek. Była kandydatka na szefową partii, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, zapowiedziała na konferencji prasowej w Sejmie, że wraz z 17 innymi parlamentarzystami opuszcza swoje dawne ugrupowanie i zakłada nowy klub parlamentarny Centrum.

Klub ten tworzy obecnie 18 byłych polityków Polski 2050 - 15 posłów i trzech senatorów. Wśród nich są m.in. posłowie Ryszard Petru, Aleksandra Leo, Sławomir Ćwik czy Żaneta Cwalina-Śliwowska.

Największy egzamin z demokracji to jest zaakceptowanie wyboru demokratycznej większości. Niestety część naszych posłanek i posłów nie zdała tego egzaminu.

Hennig-Kloska ogłosiła, że klub Centrum "to miejsce, gdzie spotykają się ludzie, którzy wypracowują dobre kompromisy i odnoszą sukcesy".

Sławomir Ćwik wskazał natomiast, że decyzja o powstaniu nowego klubu była motywowana "zmianą stylu przywództwa (w Polsce 2050 - red.)". - Nasza grupa postanowiła skupić się tylko i wyłącznie na pracy merytorycznej, grupowej po to, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania - powiedział.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o "dezercji z Polski 2050"

- Egzamin z demokracji nie polega na tym, żeby w wyborach wystartować. Największy egzamin z demokracji to jest zaakceptowanie wyboru demokratycznej większości. Niestety część naszych posłanek i posłów nie zdała tego egzaminu. Nie pogodzili się z wynikiem demokratycznych wyborów w naszej partii i z niej zdezerterowali. To jest smutne, to jest rozczarowujące - powiedziała podczas konferencji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, komentując odejście grupy polityków.

- Nie będziemy więcej już mówić o tych, którzy zdezerterowali, bo oni podjęli swoją decyzję - dodała.

Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła, że Polska 2050 w przeciwieństwie do "jakiegoś bytu" jest wyrazistym centrum, który nie "próbuje wszystko z wszystkim połączyć".

Źródła Interii: Większość sejmowa nie jest zagrożona

Po rozłamie w Polsce 2050 pojawiły się teorie o możliwym "podbieraniu" posłów ruchu Hołowni przez partie opozycyjne, a to poważnie zagroziłoby większości rządowej w Sejmie.

Oliwy do ognia dolała wypowiedź Hennig-Kloski na konferencji prasowej, która stwierdziła w imieniu wszystkich polityków współtworzących Centrum, że "nie mamy już przyjemności tłumaczyć się z różnych herbat i rozmów, o których państwo słyszycie bardzo często w kuluarach".

Z ustaleń Interii wynika jednak, że nie ma obecnie żadnych poważnych rozmów na temat parlamentarnych transferów byłych lub obecnych polityków Polski 2050 do ław zajmowanych przez opozycję.

- Z mojej wiedzy wynika, że nikt się do nas nie zgłaszał. My też nie bylibyśmy zainteresowani przyjęciem kogokolwiek z tego ugrupowania. To są różni ludzie o różnych poglądach, skrajnie odmiennych od naszych - wyjaśnił nam poseł Michał Urbaniak z Konfederacji.

- Nie mam żadnych informacji o takich rozmowach. Na pewno nie z kierownictwem partii - powiedział nam nieoficjalnie wysoko postawiony polityk PiS.

