Pogoda w sobotę i niedzielę będzie niebezpieczna. Nad Polską przesuwa się linia szkwału. Możliwe są silne wyładowania. Jak wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dodatkowo wystąpi duża różnica temperatury pomiędzy wschodem Polski - tam maksymalnie około 30 st. C, a centrum i zachodem, gdzie temperatura w dzień podczas opadów deszczu spadnie do 15-17 st. C.