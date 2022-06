IMGW informuje, że w czwartek w ciągu dnia w Polsce będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotnie wystąpią opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz to od 15 do 20 mm, w pasie od Mazur, przez Mazowsze po Małopolskę miejscami do 40 mm.

Pogoda w czwartek. Ostrzeżenia IMGW. Gdzie jest burza?

- Niemal w całym kraju będzie deszczowo i burzowo. W szeroko pojętym centrum kraju burze mogą być gwałtowne - poinformował synoptyk IMGW Michal Folwarski.

Jak dodał, prognozowana temperatura wyniesie maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na zachodzie do 29 stopni na wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie południowo-wschodni, w centrum wschodni, na zachodzie skręcający na północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, porywisty. W czasie burz jego prędkość w porywach wyniesieni do 80 km/h.

Najgroźniej będzie w środkowej części kraju, gdzie zapowiadane są ostrzeżenia IMGW II stopnia przed opadami i wiatrem. W kilku innych regionach za zachodzie i wschodzie obowiązywały będą ostrzeżenia I stopnia.

Z informacji IMGW wynika, że w nocy spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, a także przelotne opady deszczu. Miejscami wystąpią burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm. Lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura minimalna wyniesie od 11 st. C do 16 st. C., 17 st. C. miejscami na wschodzie i w centrum, w Tatrach 7 st. C.

Prognoza pogody na piątek. Chłodniej i nadal z burzami

W piątek również spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, w centrum i na wschodzie burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz miejscami od 15 mm do 25 mm, na wschodzie do 40 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C. do 26 st. C., chłodniej nad morzem około 17 st. C., miejscami na Pomorzu i w obszarach podgórskich Sudetów około 19 st. C., cieplej na wschodzie od 27 st. C. do 29 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h.