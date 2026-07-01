Gwałtowne burze uderzyły w Polskę. Synoptycy alarmują, najgorsze przed nami
Nad Polską przechodzi fala potężnych burz, które przynoszą intensywne opady deszczu, gradu i silny wiatr. O groźnych zjawiskach pogodowych informują mieszkańcy m.in. województwa dolnośląskiego, lubuskiego i mazowieckiego. Tymczasem, jak alarmują synoptycy, najgorsze jeszcze przed nami.
W skrócie
- Przez Polskę przechodzi fala silnych burz powodujących ulewy, grad oraz intensywne podmuchy wiatru, szczególnie w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim.
- Znaczące komórki burzowe obejmują zachodnią, południową i południowo-wschodnią część kraju, prowadząc do występowania lokalnych zalań, utrudnień na drogach i szkód spowodowanych przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne.
- IMGW przewiduje dalszy rozwój burz, ostrzegając o opadach, silnych porywach wiatru, gradzie oraz utrzymujących się do rana niebezpiecznych warunkach pogodowych w południowo-wschodniej Polsce.
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Jak wynika z "Monitoringu Burz" IMGW, aktualnie największe komórki burzowe znajdują się nad zachodnią Polską - województwem dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Potężne burze tworzą się jednak także nad województwem śląskim i małopolskim oraz na zachodzie kraju.
Szczególnie trudna sytuacja panuje w Beskidzie Śląskim, gdzie występuje strefa burz z nawalnymi opadami deszczu. Synoptycy ostrzegają, że może tam dojść do licznych zalań i podtopień.
Fala burz nad Polską. Gwałtowne opady deszczu i gradu
W mediach społecznościowych użytkownicy powszechnie dzielą się nagraniami, obrazującymi trudną sytuację pogodową. Gwałtowne opady i intensywne porywy wiatru widać na nagraniach pochodzących m.in. z Katowic i Bytomia (Śląsk), czy Siemienia i Końskowoli (woj. lubelskie).
O gradzie, który towarzyszy komórkom burzowym, donoszą tymczasem mieszkańcy m.in. Siedlec i Opactwa w województwie mazowieckim, Drelów na Lubelszczyźnie, czy Roszek-Ziemaków w województwie podlaskim.
Pojawiają się także pierwsze zdjęcia obrazujące szkody wywołane przez niebezpieczne zjawiska atmosferyczne - m.in. z Świętochłowic.
O pierwszych utrudnieniach wywołanych gwałtownymi opadami i wezbraniem wody na drogach donoszą także służby. Apel w tej sprawie wydali policjanci z Wodzisława Śląskiego oraz Piekar Śląskich. O trudnej sytuacji po przejściu ulewy donoszą także funkcjonariusze z Dęblina.
Pogoda. IMGW alarmuje, seria ostrzeżeń
Trudna sytuacja w części kraju to dopiero początek. Jak ostrzegają synoptycy z IMGW, w ciągu najbliższych godzin burze będą się dalej rozwijały, przynosząc opady na wschodzie i południu Polski.
"Najintensywniejsze zjawiska będą występować przed północą we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce, od zachodu stopniowo zanikając, ale pojedyncze burze mogą utrzymywać się na krańcach wschodnich do rana" - alarmują.
Obecnie cała południowo-wschodnia część naszego kraju jest objęta ostrzeżeniem drugiego i trzeciego stopnia przed burzami. W ich trakcie możliwe będą porywy wiatru sięgające 80-90 km/h, a lokalnie nawet 100-110 km/h, a także ulewne opady deszczu do 30-40 mm, punktowo do 50 mm. W niektórych miejscach może pojawić się także grad do 3-5 cm.