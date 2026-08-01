W skrócie W sobotę przez wiele regionów Polski przeszły burze i nawałnice, powodując szkody oraz przerwy w dostawach prądu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do 13 województw.

IMGW prognozuje kontynuację anomalii pogodowych, w tym noc tropikalną na Mazowszu, Podkarpaciu i w Małopolsce.

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IMGW wydało ostrzeżenia I i II stopnia dla większości obszaru Polski. W wielu miejscach opady deszczu w czasie burz miały wynieść do do 50 mm, a porywy wiatru do 95 km/h. Ostrzeżenia przed burzami pozostaną aktywne do nocy z soboty na niedzielę.

Ponadto Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do 13 województw alert: "Uwaga! Dziś i w nocy 01/02.08 burze, silny wiatr, opady deszczu oraz gradu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni". Do 5 sierpnia obowiązują też w wielu województwach ostrzeżenia II i III stopnia przed upałem.

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Załamanie pogody, burze przeszły nad Polską. "Prawdziwy koszmar"

W sobotnie popołudnie na terenie Polski doszło do wielu groźnych wyładowań atmosferycznych. "Fakt" relacjonuje zdarzenia, do których doszło w miejscowości Poręby pod Otwockiem.

- Nagle zaczęło padać. Chwilę później zerwał się potężny wiatr. Uciekliśmy do domu, a dzieci schowaliśmy z dala od okien. Za oknem rozgrywał się prawdziwy koszmar. Meble tarasowe latały i uderzały w szyby, po polu fruwały bele siana, wyrwało bramę, a trampolina wylądowała po drugiej stronie ulicy. Pozrywane zostały kable, nie mamy prądu, a straż pożarna zablokowała drogę, bo jest nieprzejezdna przez połamane drzewa - przekazała cytowana mieszkanka.

Cytowany przez "Fakt" dyżurny stanowiska kierowania przekazał, że mazowieccy strażacy obsługują ponad 50 zgłoszeń.

Ponad 100 zgłoszeń w Wielkopolsce. Zerwane dachy, powalone drzewa

Więcej incydentów związanych z burzami miało miejsce w Wielkopolsce.

"Do godz. 17:30 wielkopolscy strażacy otrzymali ponad 100 zgłoszeń. Blisko 20 z nich dotyczyło zerwanych lub uszkodzonych dachów - najwięcej na terenie pow. pleszewskiego i krotoszyńskiego" - przekazała Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu.

"Pozostałe zdarzenia to powalone drzewa, zerwane linie energetyczne. Najwięcej zgłoszeń odnotowano na terenach: pow. pleszewski - 29, pow. kaliski - 15, pow. ostrowski i krotoszyński - 11, pow. koniński - 10" - dodano w opublikowanym komunikacie.

Zdjęcie z jednego z zerwanych dachów na terenie Wielkopolski opublikował też Łukasz Kuliński - Wielkopolski Łowca Burz.

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Pogoda. Mieszkańcy odczują noc tropikalną

Według prognoz IMGW, to nie koniec rzadkich zjawisk pogodowych. Najbliższa noc bez opadów wystąpi jedynie na zachodzie Polski, gdzie wystąpi zachmurzenie małe, ale prognozowane są mgły. Na pozostałym obszarze kraju można spodziewać się przelotnych opadów deszczu oraz lokalnie burz.

Temperatura nocą spadnie nawet do 10-11 st. C na zachodzie, do 15 st. C w Łodzi, około 18 st. C w Warszawie, a najcieplej, bo od 18 do 20 st. C będzie na południowym wschodzie kraju.

Synoptyk IMGW Michał Ogrodnik wskazał, że w przypadku, gdy temperatura minimalna w nocy nie spada poniżej 18 st. C, można mówić o występowaniu nocy tropikalnej. Oznacza to, że spadek temperatury w nocy nie jest na tyle duży, aby móc komfortowo wypocząć po upalnym dniu. Tej nocy odczują to mieszkańcy Mazowsza, Podkarpacia i Małopolski.





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