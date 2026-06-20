W skrócie Silne burze w zachodniej Polsce spowodowały setki interwencji służb, lokalne podtopienia i pojedyncze osoby poszkodowane.

W Lesznie drzewo przewrócone przez wiatr zraniło nastolatka, a ulewy spowodowały zalanie szpitala w Nowym Tomyślu oraz przerwanie pokazów lotniczych.

Służby pozostają w gotowości, a działania są koordynowane na poziomie krajowym i lokalnym z bieżącym raportowaniem sytuacji.

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Silne burze, które przeszły w piątek i w nocy nad zachodnią Polską, spowodowały setki interwencji strażaków, lokalne podtopienia oraz pojedyncze osoby poszkodowane.

Najtrudniejsza sytuacja panowała w województwie wielkopolskim. - Do soboty do godz. 8 strażacy otrzymali ponad 470 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków nawałnic - przekazał rzecznik wielkopolskiej PSP asp. Martin Halasz.

Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach: kościańskim, nowotomyskim, leszczyńskim oraz poznańskim. Zgłoszenia dotyczyły głównie połamanych gałęzi i powalonych drzew, rzadziej zalanych budynków.

Burze w woj. wielkopolskim. Groźne zdarzenia w Lesznie i powiecie kościańskim

W trakcie burz doszło również do poważnych zdarzeń z udziałem osób poszkodowanych. W mieście Leszno na ulicy Grunwaldzkiej na nastolatka przewróciło się drzewo powalone przez wiatr. Poszkodowany doznał otwartego złamania nogi, w tym złamania piszczeli.

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Do kolejnego groźnego zdarzenia doszło w powiecie kościańskim, gdzie powalone drzewo uderzyło w samochód. Podróżująca autem kobieta nie odniosła obrażeń.

Ulewy na zachodzie kraju. Zalany szpital i przerwane pokazy lotnicze w Lesznie

Nawałnice sparaliżowały także część infrastruktury w regionie. W Nowym Tomyślu doszło do zalania szpitala, co wymagało interwencji służb.

W Lesznie przerwano również lotnicze pokazy Antidotum Airshow z powodu pogarszających się warunków pogodowych.

W miejscowości Promnice w gminie Czerwonak doszło natomiast do pożaru poddasza domu. Według wstępnych ustaleń przyczyną mogło być uderzenie pioruna. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Komunika MSWiA: Służby w gotowości i działania na szczeblu krajowym

Sytuację pogodową monitorują służby w całym kraju. Jak zapewnia MSWiA w komuniakcie, strażacy i policjanci pozostają w pełnej gotowości do reagowania na kolejne zagrożenia.

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przewodniczył odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w której uczestniczyli przedstawiciele służb oraz wojewodowie. Skoordynowano działania na poziomie krajowym i lokalnym, a służby zostały zobowiązane do bieżącego raportowania sytuacji.

W regionach nadal monitorowane są skutki przejścia burz, w tym lokalne podtopienia.





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