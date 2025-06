We wtorek mocne podmuchy wiatru skupią się na północy Polski. "Obserwuje się dość silny i silny wiatr z zachodu i południowego zachodu o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, a lokalnie nawet do 60 km/h" - informują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami porywy osiągają do 75 km/h, a lokalnie nawet do około 85 km/h. W większości kraju jest jednak spokojnie.