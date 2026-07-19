Gwałtowne burze i gradobicia. Połowa kraju w strefie zagrożenia

Przez kraj przetoczy się fala burz, którym towarzyszyć będą ulewne deszcze, gradobicia i porywisty wiatr. Na południu może osiągnąć nawet do 100 km/h. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia. Mieszkańcy niektórych województw otrzymali dodatkowo alert RCB. Sprawdź, czy jesteś w strefie zagrożenia.

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Ulica zalana deszczem, mężczyzna biegnący przez wodę, błyskawica na niebie, samochód ze światłami obok.
Nad Polską przetoczą się nawałnice. Grad, ulewy i silny wiatrBartłomiej Magierowski / Unsplash / Michał MancewiczEast News

W skrócie

  • W niedzielę mieszkańcy południowej, wschodniej i centralnej Polski muszą przygotować się na możliwość wystąpienia gwałtownych burz, intensywnych opadów deszczu oraz porywistego wiatru.
  • IMGW wydało dla tych obszarów ostrzeżenia I i II. Mieszkańcy niektórych województw otrzymali dodatkowo alert RCB.
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Już niedługo aura nad Polską stanie się znacznie bardziej kapryśna. Wszystko przez tzw. pofalowany front chłodny, który przyniesie ze sobą płytki ośrodek niżowy.

W praktyce oznacza to, że w niedzielę czeka nas typowa "pogoda w kratkę". Niż będzie wędrować przez nasz kraj z południowego zachodu w stronę północnego wschodu.

Słupki rtęci pokażą bardzo zróżnicowane wartości: od 20 st. C na Pomorzu i krańcach zachodnich, przez ok. 25 st. C w centrum, do 28 st. C na południowym wschodzie.

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Gwałtowne burze i porywisty wiatr. Są ostrzeżenia IMGW i alert RCB

Mieszkańcy południowej, wschodniej i centralnej części Polski powinni zachować szczególną ostrożność z powodu prognozowanych gwałtownych burz.

Przyniosą one ze sobą intensywne opady deszczu, które mogą osiągnąć od 20 mm do nawet 35 mm. To wystarczająco dużo, by spowodować lokalne podtopienia.

Dodatkowo należy przygotować się na porywy wiatru wiejące z prędkością do 85 km/h. Taka siła wiatru jest w stanie łamać gałęzie i zrywać linie energetyczne. Warto także usunąć przedmioty z balkonów i unikać parkowania aut pod drzewami.

Z powodu tego zagrożenia IMGW wydało ostrzeżenia I (żółty) i II stopnia (pomarańczowy).

Mapa Polski z wyraźnie oznaczonymi strefami zagrożenia pogodowego, gdzie południowa i centralna część kraju wyróżniona jest kolorami pomarańczowym i żółtym, a główne miasta takie jak Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Łódź i Lublin są opisane na mapie.
Mapa ostrzeżeń meteorologicznych IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

W tych regionach wiatr może wiać nawet 100 km/h

W obszarze 1 na poniższej mapie IMGW lokalnie opady deszczu mogą sięgać nawet 40 mm, ale prawdziwym zagrożeniem mogą być silne porywy wiatru - podkreślają synoptycy IMGW. Ich prędkość może osiągnąć nawet około 100 km/h. Tak silne porywy wiatru mogą powodować znaczne szkody, w tym zniszczenia budynków czy powalenia drzew.

Mapa Polski z podziałem na strefy zagrożenia burzowego, gdzie południowa i częściowo centralna część kraju oznaczona jest kolorem żółtym jako obszar burz, a fragment południowego zachodu i południowego wschodu dodatkowo wyróżniono jako region o podwyżs...
Prognoza burz IMGWIMGWmateriał zewnętrzny

W obszarach 1 i 2 istnieje duże ryzyko opadów gradu, którego średnica może wynosić od 1 do 3 cm. Takie gradobicie może być groźne dla samochodów, roślinności oraz elewacji budynków.

Mieszkańcy obszaru 2 otrzymali alert RCB o treści: "Uwaga! Dziś (19.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr".

Alert RCB dotyczy osób przebywających na terenie części woj. świętokrzyskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz woj. małopolskiego, śląskiego i opolskiego.

Źródło: IMGW

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