GUS: Ponad 300 zgłoszeń na policję za odmowę wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym

- Do końca września wystawiliśmy ponad 300 zgłoszeń na policję za odmowę wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym - poinformowała Karolina Banaszek, rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego. Odmowa wzięcia udziału w spisie wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł, zaś podanie nieprawdziwych informacji grozi karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie Namiot Narodowego Spisu Powszechnego na Rynku Głównym w Krakowie / Marek Lasyk / Reporter