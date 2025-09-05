"Weekend zapowiada się deszczowo, z gwałtownymi burzami oraz lekkim ochłodzeniem" - informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w komentarzu do prognozy pogody na sobotę i niedzielę. W weekend o upałach możemy zapomnieć.

Pogoda w sobotę się nie poprawi

Koniec tygodnia przyniósł skomplikowaną i niespokojną pogodę. W piątek w wielu miejscach na wschodzie jest upalnie. O godz. 14:00 najgoręcej było w Lublinie, gdzie upał wyniósł 30,5 st. C. 30 stopni zanotowano również miejscami na Mazowszu i w Małopolsce.

Pomimo gorąca pogoda nie jest spokojna. We wschodniej połowie kraju późnym popołudniem i wieczorem trzeba uważać na gwałtowne burze z ulewami, lokalnym gradem i bardzo silnym wiatrem. Tego typu zjawiska pojawią się również w sobotę.

Pierwszy dzień weekendu będzie pochmurny, a także chłodniejszy. Z zachodu napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie i nigdzie nie będzie już upałów. W sobotę termometry pokażą od 24 do 27 stopni Celsjusza na wschodzie. W reszcie kraju będzie wyraźnie chłodniej: od 18 do 21 stopni.

W praktycznie całym kraju może przelotnie padać deszcz, a na wschodzie i południu wrócą burze. Przyniosą one silniejsze opady, sięgające 20, a lokalnie do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami może też padać grad. W trakcie burz powieje mocniejszy wiatr - na wschodzie w porywach do 85 km/h.

Sobota będzie burzowa przede wszystkim na wschodzie. Lokalnie wiatr może w ich trakcie osiągać do 85 km/h WXCharts materiał zewnętrzny

Chociaż niekorzystne zjawiska na sobocie się nie skończą, kolejny dzień powinien być wyraźnie spokojniejszy.

Deszcze i burze nie znikną, ale złagodnieją

W drugiej połowie weekendu nasz kraj znajdzie się pod wpływem wyżu znad zachodniej Rosji. Tylko na północy i wschodzie swoją obecność zaznaczy front atmosferyczny.

Zrobi się bardziej pogodnie, choć wciąż na północy, wschodzie i na Podkarpaciu utrzymają się ciemniejsze chmury, z których przelotnie popada. Tam możliwe będą również burze, podczas których suma opadów lokalnie sięgnie 15 litrów wody na metr kwadratowy. Rano trzeba uważać na mgły, które miejscami ograniczą widzialność do 200 metrów.

Niedziela będzie chłodna. Przeważnie będzie od 20 do 23 stopni, a na terenach podgórskich około 18 st. C. Wiatr będzie słaby, choć w trakcie burz może w porywach osiągać do 55 km/h.

Niedziela będzie jeszcze chłodniejsza niż sobota. Wyższe temperatury wrócą w poniedziałek WXCharts materiał zewnętrzny

Ochłodzenie nie potrwa zbyt długo. Nie tylko zrobi się cieplej, ale też spokojnie - wynika z prognoz. "W przyszłym tygodniu opady zanikną, a w wielu miejscach znów zrobi się upalnie" - czytamy w opisie prognozy pogody IMGW na najbliższe dni.

W poniedziałek temperatury szybko wzrosną i na południowym wschodzie sięgną około 29 stopni. Warunki się poprawią, choć na południowym wschodzie znowu może zagrzmieć.

-----

