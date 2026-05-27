Synoptycy nie mają wątpliwości: "następuje dość liczny rozwój ośrodków burzowych" na południu Polski. Towarzyszą im "krótkotrwałe ulewne opady deszczu" o natężeniu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu 10 minut - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sytuacja jest dynamiczna.

Burze nie zostaną długo w jednym miejscu. Przemieszczą się szybko

Obecnie burze występują w centralnej i południowej części Małopolski i Podkarpacia. Zjawiska te nie pozostają zbyt długo w jednym rejonie.

"Zjawiska burzowe szybko przemieszczają się na południowy wschód i do godz. 14:00 powinny opuścić rejony Bochni, Tarnowa, Rzeszowa, Przeworska, czy Jarosławia" - czytamy w komunikacie IMGW.

Możliwe, że w kolejnych godzinach silne burze mogą się pojawiać w rejonie Nowego Sącza, Krosna, Przemyśla, Jasła czy Leska. Później, po godz. 16-17:00 będą opuszczać region, a najdłużej utrzymają się w Tatrach i Bieszczadach.

Burze zyskają moc, a towarzyszące im zjawiska staną się coraz silniejsze. Trzeba się liczyć z wichurami osiągającymi w porywach do 65-80 km/h oraz opadami gradu o średnicy do 2-4 cm. Miejscami możliwe będą nawałnice.

Grzmi jednak nie tylko na południowym wschodzie Polski. Na północy miejscami również robi się nieprzyjemnie.

Burze słabsze, ale obecne. Przesuną się w stronę miast

Coraz mniej przyjazna aura panuje na północnym wschodzie kraju. Tam w okolicach południa zaczęto odnotowywać pojedyncze wyładowania atmosferyczne.

Burze w tym rejonie są słabsze niż na południu i przynoszą opady deszczu do około 5 litrów wody na metr kwadratowy. Nie ma też silniejszego wiatru i gradobicia.

Według specjalistów z IMGW w kolejnych godzinach strefa burz i opadów przeniesie się bardziej na południowy wschód, w rejon Sokółki i Białegostoku. Z czasem może też powiać silniejszy wiatr, do 65 km/h.

Burze potrwają do wieczora, jednak wcześniejsze prognozy wskazywały, że po zachodzie słońca powinny się skończyć i noc powinna już być spokojna.

