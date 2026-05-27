Grzmi na południu i północy. Wiemy, gdzie jest burza i gdzie się skieruje

Jakub Wojciechowski

Burze tworzą się jedna po drugiej. Formują się w wielu częściach kraju, nie tylko na południowym wschodzie. W kolejnych godzinach przesuną się nad niektóre miasta. Synoptycy IMGW wskazują między innymi Białystok, ale też Rzeszów, Lesko czy Nowy Sącz.

Burze w Polsce na południu i północy. Według synoptyków IMGW będą się szybko przemieszczać
Najsilniejsze burze formują się na południowym wschodzie. Na północnym wschodzie również miejscami grzmi, choć słabiej

Synoptycy nie mają wątpliwości: "następuje dość liczny rozwój ośrodków burzowych" na południu Polski. Towarzyszą im "krótkotrwałe ulewne opady deszczu" o natężeniu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu 10 minut - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sytuacja jest dynamiczna.

Burze nie zostaną długo w jednym miejscu. Przemieszczą się szybko

Obecnie burze występują w centralnej i południowej części Małopolski i Podkarpacia. Zjawiska te nie pozostają zbyt długo w jednym rejonie.

"Zjawiska burzowe szybko przemieszczają się na południowy wschód i do godz. 14:00 powinny opuścić rejony Bochni, Tarnowa, Rzeszowa, Przeworska, czy Jarosławia" - czytamy w komunikacie IMGW.

Możliwe, że w kolejnych godzinach silne burze mogą się pojawiać w rejonie Nowego Sącza, Krosna, Przemyśla, Jasła czy Leska. Później, po godz. 16-17:00 będą opuszczać region, a najdłużej utrzymają się w Tatrach i Bieszczadach.

Burze zyskają moc, a towarzyszące im zjawiska staną się coraz silniejsze. Trzeba się liczyć z wichurami osiągającymi w porywach do 65-80 km/h oraz opadami gradu o średnicy do 2-4 cm. Miejscami możliwe będą nawałnice.

Grzmi jednak nie tylko na południowym wschodzie Polski. Na północy miejscami również robi się nieprzyjemnie.

Połowa kraju wypełni się burzami. Oprócz ulew gradobicie

Burze słabsze, ale obecne. Przesuną się w stronę miast

Coraz mniej przyjazna aura panuje na północnym wschodzie kraju. Tam w okolicach południa zaczęto odnotowywać pojedyncze wyładowania atmosferyczne.

Burze w tym rejonie są słabsze niż na południu i przynoszą opady deszczu do około 5 litrów wody na metr kwadratowy. Nie ma też silniejszego wiatru i gradobicia.

Według specjalistów z IMGW w kolejnych godzinach strefa burz i opadów przeniesie się bardziej na południowy wschód, w rejon Sokółki i Białegostoku. Z czasem może też powiać silniejszy wiatr, do 65 km/h.

Burze potrwają do wieczora, jednak wcześniejsze prognozy wskazywały, że po zachodzie słońca powinny się skończyć i noc powinna już być spokojna.

