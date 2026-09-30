W premierowym odcinku "Jankowski SOLO" dziennikarz bierze pod lupę polską ochronę zdrowia i bez taryfy ulgowej komentuje mechanizmy funkcjonowania prywatnych wizyt lekarskich, systemowych patologii oraz głośnych afer.

Dziennikarz zaczyna od sytuacji, którą zna niemal każdy - prywatnej wizyty u lekarza.

- Możemy iść do prywatnego lekarza, to jest jasne, wolny rynek. Nie mogę się dostać państwowo, idę tutaj. Ale dlaczego mam płacić za pierwszą wizytę? Za co? - pyta Jankowski.

Jak wylicza, pierwsza wizyta okazuje się jedynie wstępem do kolejnych wydatków.

- Postawił diagnozę? Nie. Skierował na badania. Rozumiem, była fatyga. 20-50 złotych maks. Ale dwa razy po 400 zł? Z odesłaniem do innego, często znajomego lekarza, który robi badania? Czy to jest fair? Czy to jest okej? Gdzie jest etyka?! - grzmi dziennikarz.

Grzegorz Jankowski o 72-godzinnym dyżurze: Do czego potrzebujecie biegłego?

Na celowniku Grzegorza Jankowskiego znalazła się również głośna sprawa lekarza, który według ustaleń Interii, otwiera się w nowym oknie miał wykazywać 72 godziny dyżuru w ciągu jednej doby.

- Prokuratura zawiesiła sprawę, bo musi znaleźć biegłego, który oceni, czy to wszystko było OK. Ja się pytam: do czego biegłego potrzebujecie? Od zegarka? Czy od kalendarza? Chcecie stwierdzić, czy doba ma faktycznie 24 godziny?

Zobacz pierwszy odcinek podcastu "Jankowski SOLO" Grzegorza Jankowskiego

Nie zostawił również suchej nitki na doktorze Dawid Kacprzyku, który znalazł się w centrum medialnych kontrowersji związanych ze Szpitalem Południowym w Warszawie.

- Kanał Zero łapie go na tym, że on ma tę sprawę generalnie w d... Dlaczego on ma to w d... i ma czelność tak mówić? - oburza się, nawiązując do ujawnionych nagrań z ukrycia.

Grzegorz Jankowski o "frajerach"

Dostało się również radzie nadzorczej wspomnianego szpitala.

- Dlaczego w radzie nadzorczej Szpitala Południowego zarabia się 26 tys. zł miesięcznie? Takie rady spotykają się raz na miesiąc. Ludzie, czy wy jesteście frajerami? - zwrócił się do widzów.

Jak stwierdził, można odnieść wrażenie, że to jedno z najbardziej opłacalnych zajęć w publicznej ochronie zdrowia.

- Ty rano, człowieku, wstajesz, oporządzasz dziecko do szkoły, robisz śniadanie, stoisz w korku w samochodzie albo autobusie, bo chcesz zdążyć do roboty, po południu lecisz z wywalonym jęzorem, żeby dziecko odebrać, załatwić korepetycje, jakiś tenis. Siedzisz wieczorem, myślisz, jak tu związać koniec z końcem. To ty frajer jesteś, bo powinieneś być w radzie nadzorczej Szpitala Południowego.

Jankowski postuluje również, by w związku z prywatyzacją branży - nie finansować nauki stomatologii z pieniędzy publicznych.

- W imię czego ja mam płacić na wasze studia stomatologiczne? Nie zasługujesz na moją kasę jeden z drugim. Jak leczycie ludzie bogatych, to studiujcie za własne - zwrócił się do adeptów tego fachu.

"Jankowski SOLO". Pierwszy odcinek już dostępny

Pierwszy odcinek programu "Jankowski SOLO" jest już dostępny na kanale Polsat News, otwiera się w nowym oknie w serwisie YouTube. To jeden z dwóch formatów tworzących nowy podcast:

Jankowski SOLO - to komentarz do tego, co dzieje się w Polsce i na świecie, w stylu Grzegorza: własny punkt widzenia, ostre tezy i zero politycznej poprawności. Nowe odcinki będą się pojawiać w środy o 20.00.

Jankowski KONTRA - to rozmowy, w których gość nie dostaje taryfy ulgowej. Grzegorz staje naprzeciw największych nazwisk w kraju i pyta o to, o co inni boją się zapytać. Ma być ostro, merytorycznie i bez wymuszonej uprzejmości. Odcinki będą publikowane w soboty o 17.00.

Jak mówi sam Grzegorz Jankowski:

- SOLO to ja i świat, który nie zawsze zasługuje na grzeczność i pudrowanie. KONTRA to ja i ktoś, kto będzie musiał się wytłumaczyć, ale też normalnie porozmawiać. Jedno i drugie bez kagańca, po mojemu.