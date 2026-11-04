W skrócie Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko europosłowi Grzegorzowi Braunowi, posłowi Romanowi Fritzowi oraz czterem innym osobom.

Zarzuty dotyczą kradzieży flag Ukrainy i Unii Europejskiej, zniszczenia wystawy o społeczności LGBT w Sejmie oraz zniesławienia organizatorów akcji społecznej Żonkile.

Śledczy weryfikują rzetelność zwolnienia lekarskiego Brauna, ponieważ polityk nie stawił się w sądzie, mimo że tego samego dnia uczestniczył w proteście pod Trybunałem.

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Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że oskarżenie dotyczy czterech incydentów z udziałem Grzegorza Brauna. W jednym z nich uczestniczył również Roman Fritz, a w innym cztery inne osoby.

"W Polsce prawo obowiązuje każdego, niezależnie od legitymacji poselskiej czy europarlamentarnej" - skomentował na platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Grzegorz Braun oskarżony. Ruch prokuratury ws. kradzieży flag

Pierwsze ze zdarzeń, którymi zainteresowała się prokuratura, miało miejsce 30 kwietnia 2025 roku na Placu Wolności w Białej Podlaskiej. Braun "dopuścił się kradzieży w sposób szczególnie zuchwały ukraińskiej flagi, wystawionej publicznie na balkonie budynku Urzędu Miasta Biała Podlaska, powodując tym stratę w kwocie 20 zł na szkodę gminy miejskiej Biała Podlaska".

Akty oskarżenia w tej sprawie skierowano także wobec czterech innych osób: Kacpra L., który miał współdziałać z Braunem oraz Jacka D., Adama P. i Pawła T., którzy udzielili pomocnictwa europosłowi poprzez dostarczenie i ustawienie drabiny.

Do drugiego z incydentów doszło 6 maja 2025 roku. Chodzi o kradzież flagi Unii Europejskiej wystawionej w holu Ministerstwa Przemysłu. W tym przypadku oskarżony został również poseł Roman Fritz, który - według prokuratury - współdziałał w porozumieniu z Braunem.

Zdewastowanie wystawy LGBT. Grzegorz Braun oskarżony

Grzegorz Braun oskarżony został również o zniszczenie cudzego mienia "w postaci 10 barwnych plansz składających się na poświęconą osobom LGBT+ wystawę". Mowa o ekspozycji wystawionej w głównym holu Sejmu. Zdarzenie miało miejsce 11 czerwca 2025 roku.

Do ostatniego z zajść, które opisuje w wydanym komunikacie prokuratura, doszło 28 kwietnia podczas debaty kandydatów na prezydenta transmitowanej przez "Super Express".

Europoseł miał użyć określenia "żydowski żonkil - znak hańby i podległości", czym - jak wskazuje prokuratura - dopuścił się pomówienia Muzeum Historii Żydów Polskich 'Polin' i innych podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie akcji społecznej 'Żonkile'".

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Prokuratura bada zwolnienie lekarskie Grzegorza Brauna

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe prowadzone jest postępowanie przeciwko Braunowi w oparciu o wcześniejsze oskarżenia. Rozprawy, które miały odbyć się 30 października i 6 listopada zostały odwołane ze względu na przedłożenie przez oskarżonego zaświadczenia lekarskie.

Tymczasem, 30 października europoseł miał pojawić się przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie wziął udział w antyrządowym proteście. "Jak wynika z dostępnych nagrań i fotografii, Grzegorz Braun był wówczas w dobrej kondycji i w dobrym nastroju, nie zdradzając objawów takich dolegliwości zdrowotnych, które uniemożliwiałyby mu udział w rozprawie w tym samym dniu" - czytamy w komunikacie.

Prokuratura przesłała komunikaty do sądu i zawnioskowała o weryfikację rzetelności zaświadczenia lekarskiego i zwrócenie się do lekarza, który je wystawił z pytaniami o szczegóły dotyczące ewentualnych badań i dokumentacji medycznej.



