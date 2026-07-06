Grzegorz Braun ukarany. Szefowa Parlamentu Europejskiego podjęła decyzję

W skrócie Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego nałożyła na Grzegorza Brauna karę pozbawienia dwóch dniowych diet i 20-dniowego zakazu udziału w obradach komisji ds. bezpieczeństwa i obrony.

Powodem kary były wypowiedzi Brauna dotyczące szefowej unijnej dyplomacji Kaj Kallas oraz Izraela.

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Roberta Metsola zdecydowała, że Grzegorz Braun w związku z aktywnością jako eurodeputowany zostanie pozbawiony dwóch dziennych diet o łącznej wartości 700 euro.

Ponadto lider Konfederacji Korony Polskiej przez 20 dni nie będzie mógł zasiadać w komisji ds. bezpieczeństwa i obrony PE.

PE. Grzegorz Braun ukarany za słowa o Kai Kallas

Przyczyną ukarania Brauna są jego wypowiedzi na posiedzeniu komisji ds. bezpieczeństwa i obrony SEDE z 18 marca. Braun pod adresem wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kai Kallas skierował ostre słowa, mówiąc o sytuacji w Izraelu, diasporze żydowskiej i Bliskim Wschodzie.. Braun stwierdził, że jej stanowisko jest zbędne.

Grzegorz Braun funkcję Kallas uznał za niepotrzebną, bo w jego ocenie stanowi "tłumik na końcu lufy tego pistoletu i to jest wszystko, co pani tu robi".

Wywodowi Polaka sprzeciwił się wówczas niemiecki europoseł David McAllister, który najpierw stwierdził, że "całkowicie odrzuca antysemickie uwagi" Brauna, a następnie stwierdził, że polski eurodeputowany "ma się zamknąć".

Trzecia kara w PE dla Grzegorza Brauna

Sankcje nałożone w poniedziałek przez Robertę Metsolę to nie pierwsza kara nałożona na Grzegorza Brauna w Parlamencie Europejskim. Polski eurodeputowany wcześniej karany był dwukrotnie w 2025 roku.

W lutym 2025 roku na dwudniowe zawieszenie diety oraz czasowy zakaz uczestnictwa w debatach Braun został skazany za obraźliwe wypowiedzi dotyczące mniejszości seksualnych.

Miesiąc później Braun przerwał minutę ciszy upamiętniającą ofiary Holocaustu, za co na 30 dni był zawieszony w prawach europosła, łącznie z pozbawieniem diety.





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