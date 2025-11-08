Grzegorz Braun prosi ministra o ochronę. Oczekuje "niezwłocznych działań"

Europoseł Grzegorz Braun zwrócił się do ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka o zapewnienie "należytej ochrony kontrwywiadowczej" swojej pracy w Parlamencie Europejskim. W liście lider Konfederacji Korony Polskiej tłumaczy, że jego apel jest reakcją na - jak twierdzi - "falę dezinformacji" po przyznaniu mu przez białoruską fundację nagrody im. Emila Czeczki.

Grzegorz Braun napisał list do Tomasza Siemoniaka (zdj. archiwalne)
Grzegorz Braun napisał list do Tomasza Siemoniaka (zdj. archiwalne)Zbyszek Kaczmarek Agencja FORUM

W skrócie

  • Europoseł Grzegorz Braun poprosił ministra Tomasza Siemoniaka o zapewnienie kontrwywiadowczej ochrony swojej pracy w Parlamencie Europejskim.
  • Braun podkreśla, że otrzymanie nagrody od białoruskiej fundacji wywołało falę dezinformacji oraz nagonki medialnej.
  • Polityk uważa, że może to być próba delegitymizacji opozycji i apeluje o szybkie zweryfikowanie źródeł tych działań.
Europoseł Grzegorz Braun w piśmie z czwartku zwrócił się do ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka z prośbą o "pilne sprawdzenie i zapewnienie należytej ochrony kontrwywiadowczej" jego pracy jako posła do Parlamentu Europejskiego. O sprawie poinformował w sieci wiceprzewodniczący Konfederacji Korony Polskiej, poseł Włodzimierz Skalik.

    W dokumencie, który został skierowany również do wiadomości resortów spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej i spraw zagranicznych, Braun napisał, iż jego apel jest motywowany "kolejnymi falami medialnych dezinformacji i insynuacji", które - według niego - "mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa oraz służb Rzeczypospolitej Polskiej".

    Grzegorz Braun z nagrodą na Białorusi. Europoseł prosi Siemoniaka o ochronę

    Lider Korony Polskiej wskazał, że jego nazwisko pojawia się w publikacjach prasowych w kontekście "niezasłużonych nagród i nieznanego pochodzenia informacji", a sytuacja ta - jak ocenił - "może mieć charakter prowokacji, zmierzającej do dezinformacji instytucji państwowych oraz opinii publicznej".

    Chodzi o wyróżnienie przyznane Grzegorzowi Braunowi przez Białoruską Międzynarodową Fundację im. Emila Czeczki, która znana jest z przyznawania nagród osobom sympatyzującym z reżimami Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina. Organizacja ta została nazwana nazwiskiem żołnierza, który w grudniu 2021 roku zdezerterował z Polski na Białoruś, prosząc o azyl polityczny. Czeczko zmarł cztery miesiące później na terenie tego kraju w niejasnych okolicznościach.

    Białoruska nagroda dla Grzegorza Brauna. Europoseł apeluje o "zweryfikowanie źródła"

    We wspomnianym dokumencie Braun napisał ponadto, że jego zdaniem umieszczenie go w gronie laureatów "białoruskiej nagrody, łączonej z nazwiskiem nieszczęsnego dezertera z szeregów Wojska Polskiego" było przyczynkiem do "nagonki" i "fali dezinformacji". W tej kwestii europoseł zaapelował do Tomasza Siemoniaka o podjęcie działań, które pozwolą zweryfikować źródła i intencje takich publikacji.

      "Cel wydaje się prosty do zdiagnozowania: delegitymizacja rosnącej siły opozycyjnej i defamacja jej lidera, poprzez kwestionowanie mojej wyłącznej lojalności wobec własnego państwa i narodu polskiego, a także relatywizowanie mojego pryncypialnego stosunku (nie jeden raz publicznie wyrażanego) do przysiąg i innych reguł służby wojskowej i państwowej" - stwierdził.

      Braun pisze do Siemoniaka. "Oczekuję niezwłocznych działań"

      W dalszej części listu Braun odniósł się także do wcześniejszej wypowiedzi ministra obrony narodowej, który publicznie mówił o "niebezpiecznej sytuacji wymagającej wyjaśnienia". Jak podkreślił, oczekuje "niezwłocznych działań i stanowczo ponagla" Tomasza Siemoniaka w kwestii wyjaśnień.

      Braun dodał, że minister koordynator służb specjalnych nie powinien zawężać "pola wnikliwego rozpoznania i stosownego przeciwdziałania wyłącznie do kierunku wschodniego", sugerując tym samym, że nagroda imienia dezertera mogła być przyznana z inspiracji innych niż białoruska czy rosyjska. List został opatrzony podpisem Brauna i zarejestrowany w kancelarii premiera w piątek.

