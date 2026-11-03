Grupa sędziów bojkotuje Zgromadzenie Ogólne SN. Jest oświadczenie

Według sędziów zwołanie Zgromadzenia ma m.in. stanowić próbę legitymizacji relacji pierwszego prezesa SN z prezydentem.

Dwa oświadczenia o tej samej treści, jedno podpisane przez 15 sędziów Izby Karnej SN, drugie przez 13 sędziów Izby Cywilnej oraz Izby Spraw Publicznych SN, zamieścił we wtorek na Facebooku sędzia Włodzimierz Wróbel.

Jak czytamy, podpisani pod oświadczeniami deklarują, że nie wezmą udziału w zwołanym na wtorek przez pierwszego prezesa SN Zbigniewa Kapińskiego Zgromadzeniu Ogólnym sędziów SN. Kapiński zwołał zgromadzenie w związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Bunt w SN. Chodzi o Zgromadzenie Ogólne

Sędziowie oceniają, że Zgromadzenie Ogólne zostało zwołane "przez osobę powołaną na urząd Pierwszego Prezesa SN z naruszeniem Konstytucji RP i ustawy o SN z 2017 r.". Ponadto, jak wskazano, w Zgromadzeniu Ogólnym zwołanym przez Kapińskiego mieliby wziąć udział sędziowie, którzy uzyskali powołanie do SN na mocy przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z 2017 roku "w postępowaniu, którego konstrukcja i przebieg rażąco naruszały przepisy Konstytucji RP".

Według podpisanych pod oświadczeniami sędziów zgromadzenie z udziałem nieprawidłowo powołanych sędziów nie będzie stanowiło prawidłowego Zgromadzenia Ogólnego SN.

Co więcej, sędziowie twierdzą, że wyznaczenie terminu Zgromadzenia odbyło się z naruszeniem przepisów, a na tak zwołanym zgromadzeniu nie będzie możliwości zebrania kworum potrzebnego do podjęcia uchwały Zgromadzenia Ogólnego.

Spór wokół TK. Sędziowie SN z oświadczeniem

Grupa sędziów SN skomentowała też sytuację wokół TK oraz zaangażowanie Kapińskiego w tę sprawę, który m.in. w nocy z piątku na sobotę wraz z Karolem Nawrockim przybył do siedziby TK.

"Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej, którego działanie powinno być wolne od nacisków władzy politycznej, a o jego funkcjonowaniu powinni rozstrzygać sędziowie Trybunału podlegający wyłącznie Konstytucji" - czytamy.

"Relacje urzędu Pierwszego Prezesa SN z organami władzy wykonawczej, w tym z Prezydentem RP, powinny ograniczać się do sytuacji ściśle określonych w ustawach. Zwołanie na 3.11.2026 r. Zgromadzenia Ogólnego sędziów Sądu Najwyższego w celu podjęcia zaplanowanej uchwały traktujemy jako próbę legitymizacji naruszenia powyższych zasad" - dodano.

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