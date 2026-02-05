W skrócie Straż Graniczna poinformowała o rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem papierosów z Białorusi do Polski.

Do nielegalnego procederu wykorzystywano balony meteorologiczne, a pięciu mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące.

W styczniu przechwycono około 1,75 mln sztuk papierosów o wartości 1,78 mln zł.

Straż Graniczna poinformowała o rozbiciu grupy we wpisie na platformie X. Z jego treści wynika, że w akcji udział brali funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Ich działania były nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Siedlcach.

"Funkcjonariusze rozbili zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się przemytem papierosów z terytorium Białorusi do Polski" - czytamy w komunikacie. Do nielegalnego procederu wykorzystywano "balony meteorologiczne".

Przemyt z Białorusi. Straż Graniczna rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą

Zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu wyrobów tytoniowych, naruszenia przepisów dotyczących ruchu lotniczego oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę usłyszało pięciu mężczyzn.

"Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące" - przekazała w komunikacie Straż Graniczna.

Zatrzymanych czeka postępowanie sądowe. "Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności w wymiarze od dziewięciu miesięcy do 12 lat" - podkreślono.

Straż Graniczna przechwyciła towary o wartości blisko 2 mln złotych

W poniedziałek Straż Graniczna poinformowała, że w styczniu udało się przechwycić około 1,75 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Produkty przemycone zostały z Białorusi za pomocą balonów meteorologicznych.

"Wartość towaru została oszacowana na około 1,78 miliona złotych" - informowano w opublikowanym oświadczeniu.

W związku z ówczesnym ujawnieniem procederu zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Obu przedstawiono zarzuty "z Kodeksu karnego skarbowego oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie, oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego". Dodatkowo zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Granica polsko-białoruska. Incydenty z udziałem balonów

Z danych podlaskiego oddziału SG wynika, że w 2025 roku, w związku z przemytem papierosów z Białorusi do Polski, zatrzymano w sumie 29 osób. Wartość przemyconych produktów wyceniono na ponad 3,4 mln zł.

Ostatni wlot balonów z rejonu Białorusi do Polski zaobserwowano w nocy z 3 na 4 lutego. W komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że loty obiektów były monitorowane i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa.

