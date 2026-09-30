Grupa Polsat Plus przyznaje siatkarzom dodatkową nagrodę w wysokości 1 mln zł

Grupa Polsat Plus przyznaje siatkarzom dodatkową nagrodę w wysokości 1 mln zł w podziękowaniu za obronę tytułu Mistrzów Europy i fantastyczne emocje. Dziękujemy!!!

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Polscy siatkarze stojący razem na stadionie, kolorowa grafika z informacją o nagrodzie 1 mln zł od Grupy Polsat Plus.
Grupa Polsat Plus przyznaje siatkarzom nagrodęmateriały prasowe

Grupa Polsat Plus postanowiła dodatkowo nagrodzić zawodników za kolejny historyczny sukces obronę tytułu Mistrzów Europy. Do drużyny trafi 1 mln zł nagrody specjalnej.

- Ten zespół od lat daje Polakom coś znacznie więcej niż sportowe wyniki. Daje dumę, wzruszenia i poczucie wspólnoty. Są wieczory, kiedy przed telewizorami i w halach cała Polska przeżywa te same emocje, a nasi siatkarze wielokrotnie sprawiali, że były to emocje najpiękniejsze z możliwych. Obrona tytułu Mistrzów Europy to ogromne osiągnięcie, dlatego chcemy w szczególny sposób podziękować zawodnikom i całemu sztabowi za ich ciężką pracę, determinację i serce zostawione na boisku. Nagroda jest wyrazem naszego uznania i dumy z tego, że od tylu lat możemy być częścią historii polskiej siatkówki - mówi Piotr Żak, Prezes Zarządu Grupy Polsat Plus.

Przez lata polscy Siatkarze przyzwyczaili kibiców do walki do ostatniej piłki, wielkich emocji i meczów, które na długo zostają w pamięci. W miniony weekend Reprezentacja Polski po raz kolejny udowodniła, że należy do ścisłej światowej czołówki, broniąc tytułu Mistrza Europy i dostarczając milionom Polaków powodów do dumy.

W geście uznania za ten sukces Grupa Polsat Plus przekaże Reprezentacji dodatkową nagrodę w wysokości 1 mln zł. To wyjątkowe wyróżnienie stanowi wyraz wdzięczności za osiągnięcie sportowe, ale także za emocje, które od lat jednoczą kibiców w całym kraju.

Polska siatkówka i Grupa Polsat Plus są związane ze sobą od niemal trzech dekad. Przez ten czas nie brakowało wspólnie przeżywanych sukcesów, wzruszeń i historycznych zwycięstw. Kolejny złoty medal mistrzostw Europy jest pięknym potwierdzeniem, że polska siatkówka niezmiennie pozostaje symbolem sportowej jakości, charakteru i pracy zespołowej.

Grupa Polsat Plus wspiera polską siatkówkę od niemal 30 lat, będąc częścią jej największych sukcesów. Dziś najważniejszy jest jednak kolejny wielki sukces biało-czerwonych. Sukces drużyny, która znów dostarczyła milionom Polaków powodów do dumy i radości.

Za te emocje, niezapomniane chwile i obronę tytułu Mistrzów Europy Grupa Polsat Plus mówi dziś jedno: dziękujemy, Mistrzowie.

Czytaj więcej o siatkówce w serwisie Interia Sport!, otwiera się w nowym oknie

Polska drużyna siatkówki mężczyzn świętuje zwycięstwo na podium z medalami na szyjach, trzymając puchar oraz tablice z napisem CEV Enel EuroVolley 2026, otoczona przez kibiców i konfetti.
Polscy siatkarze po zwycięskim finale w MediolanieDarek DelmanowiczPAP

Zobacz również:

Polscy siatkarze po triumfie na mistrzostwach Europy
Siatkówka - ME mężczyzn

"Biało-Czerwoni" ze złotem mistrzostw Europy. Oni wręczyli Polakom medale

Amanda Gawron
Amanda Gawron


"Polityczny WF": Klasa średnia już nie chce zyskać. Boi się stracić to, co maINTERIA.PL
materiały prasowe
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze