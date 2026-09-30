Grupa Polsat Plus przyznaje siatkarzom dodatkową nagrodę w wysokości 1 mln zł

Grupa Polsat Plus postanowiła dodatkowo nagrodzić zawodników za kolejny historyczny sukces obronę tytułu Mistrzów Europy. Do drużyny trafi 1 mln zł nagrody specjalnej.

- Ten zespół od lat daje Polakom coś znacznie więcej niż sportowe wyniki. Daje dumę, wzruszenia i poczucie wspólnoty. Są wieczory, kiedy przed telewizorami i w halach cała Polska przeżywa te same emocje, a nasi siatkarze wielokrotnie sprawiali, że były to emocje najpiękniejsze z możliwych. Obrona tytułu Mistrzów Europy to ogromne osiągnięcie, dlatego chcemy w szczególny sposób podziękować zawodnikom i całemu sztabowi za ich ciężką pracę, determinację i serce zostawione na boisku. Nagroda jest wyrazem naszego uznania i dumy z tego, że od tylu lat możemy być częścią historii polskiej siatkówki - mówi Piotr Żak, Prezes Zarządu Grupy Polsat Plus.

Przez lata polscy Siatkarze przyzwyczaili kibiców do walki do ostatniej piłki, wielkich emocji i meczów, które na długo zostają w pamięci. W miniony weekend Reprezentacja Polski po raz kolejny udowodniła, że należy do ścisłej światowej czołówki, broniąc tytułu Mistrza Europy i dostarczając milionom Polaków powodów do dumy.

W geście uznania za ten sukces Grupa Polsat Plus przekaże Reprezentacji dodatkową nagrodę w wysokości 1 mln zł. To wyjątkowe wyróżnienie stanowi wyraz wdzięczności za osiągnięcie sportowe, ale także za emocje, które od lat jednoczą kibiców w całym kraju.

Polska siatkówka i Grupa Polsat Plus są związane ze sobą od niemal trzech dekad. Przez ten czas nie brakowało wspólnie przeżywanych sukcesów, wzruszeń i historycznych zwycięstw. Kolejny złoty medal mistrzostw Europy jest pięknym potwierdzeniem, że polska siatkówka niezmiennie pozostaje symbolem sportowej jakości, charakteru i pracy zespołowej.

Grupa Polsat Plus wspiera polską siatkówkę od niemal 30 lat, będąc częścią jej największych sukcesów. Dziś najważniejszy jest jednak kolejny wielki sukces biało-czerwonych. Sukces drużyny, która znów dostarczyła milionom Polaków powodów do dumy i radości.

Za te emocje, niezapomniane chwile i obronę tytułu Mistrzów Europy Grupa Polsat Plus mówi dziś jedno: dziękujemy, Mistrzowie.

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