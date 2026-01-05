Grupa Polsat-Interia zwyciężyła w 2025 roku w internecie. Największa przewaga w historii i domena nr 1 w Polsce

Aktualizacja

Grupa Polsat-Interia, po mocnym finiszu w grudniu, wygrała rywalizację wśród wydawców internetowych w Polsce w 2025 roku. Według badania Mediapanel wydawca portalu Interia oraz serwisów Polsatnews.pl i Polsatsport.pl nieprzerwanie od 11 miesięcy (luty-grudzień) zwyciężał w internecie, osiągając przy tym najwyższy średniomiesięczny zasięg w 2025 roku - 20,66 mln RU.

Duża cyfrowa jedynka w kolorze czerwonym na tle granatowym, obok smartfon i tekst promujący Grupę Polsat Interia jako lidera wśród internetowych wydawców w Polsce, wygrywającą rok 2025.
Grupa Polsat Interia wygrała rok 2025 w InternecieINTERIA.PL

Grupa Polsat-Interia (20,21 mln RU) wygrała w grudniu z rekordową przewagą nad drugim wydawcą. Wyprzedziła RAS Polska o 918 tys. RU i jako jedyna w rankingu przekroczyła barierę 20 mln RU.

Interia (14,15 mln RU) zamknęła natomiast rok jako największa domena i portal pierwszego wyboru w Polsce. Na drugim miejscu uplasował się Onet.pl (13,95 mln RU), a na trzecim - WP.pl (13,67 mln RU).

Dwa smartfony na granatowym tle, na jednym znajduje się napis prezentujący statystyki popularności domen internetowych, drugi ekran pokazuje dużą czerwoną jedynkę. Obok widoczne hasło promujące Interię jako największą domenę wśród polskich wydawców.
Interia największą domeną w PolsceINTERIA.PL

Grupa Polsat-Interia nr 1 w polskim internecie w 2025 roku

Według badania Mediapanel Grupa Polsat-Interia wygrała w internecie w 2025 roku. Użytkownicy docenili, że wydawca w dobie rosnącej dezinformacji i napięć geopolitycznych zapewnia "tu i teraz" zawsze bezpłatny dostęp do rzetelnych, zweryfikowanych i obiektywnych informacji z Polski i ze świata. Od polityki, sportu i biznesu, po sprawy społeczne, ekologię i rozrywkę.

Grupa Polsat-Interia zwyciężyła w topowych kategoriach tematycznych w 2025 roku:

  • Pomponik.pl wygrał w kategorii "Plotki, życie gwiazd", osiągając najwyższy średniomiesięczny zasięg - 5,62 mln RU.
  • Zielona Interia to najpopularniejszy serwis o ekologii w Polsce. Wygenerowała najwyższy średni zasięg miesięczny - 2,57 mln RU.
  • Deccoria.pl zwyciężyła w kategorii "Wyposażenie wnętrz i ogród" z najwyższym średniomiesięcznym zasięgiem - 2,95 mln RU.

Grupa Polsat-Interia to nr 1 wśród fanów kategorii "Nauka i Technologia" w 2025 roku. Serwisy Interia Geekweek, Zielona Interia oraz Antyweb.pl wygenerowały najwyższy średni zasięg każdego miesiąca - 5,63 mln RU.

Grupa Polsat-Interia wygrała w kategorii "Pogoda". Interia Pogoda i Twoja Pogoda osiągnęły łącznie najwyższy średniomiesięczny zasięg - 8,31 mln RU.

Interia Geekweek to także od czterech miesięcy (wrzesień - grudzień) nr 1 wśród serwisów w kategorii "Nauka i Technologia".

Duża czerwona cyfra 1 dominuje po lewej stronie, obok znajduje się niebieska grafika smartfona z białymi napisami prezentującymi statystyki i informacje o liderze wśród wydawców internetowych. W tle i w dolnych rogach widoczne logotypy Grupy Polsat ora...
Grupa Polsat-Interia niekwestionowanym liderem wśród wydawców internetu w PolsceINTERIA.PL
"Wydarzenia": Interia świętuje 25 lat istnieniaPolsat NewsPolsat News

Najnowsze