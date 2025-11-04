Grupa Polsat-Interia liderem z rekordową przewagą
Grupa Polsat-Interia numerem 1 wśród wydawców internetowych w Polsce. Według badania Mediapanel wydawca portalu Interia oraz serwisów Grupy Polsat Plus dzięki zaufaniu 20,5 mln użytkowników osiągnął największą w swojej historii przewagę - 891 tys. RU nad drugim wydawcą w zestawieniu (Grupa RAS Polska, 19,6 mln RU). Grupa Polsat-Interia od dziewięciu miesięcy jest niekwestionowanym liderem internetu wśród grup medialnych Polsce.
Kolejny miesiąc, kolejny rekord. Według badania Mediapanel Grupa Polsat-Interia w październiku rekordowo zwiększyła przewagę nad konkurencją.
Wydawca portalu Interia oraz m.in. serwisów Polsatnews.pl i Polsatsport.pl z zasięgiem 20,5 mln RU wyprzedził Grupę RAS Polska i Grupę Wirtualna Polska o kolejno 0,9 mln RU i 1,9 mln RU. Grupa Polsat-Interia (19,1 mln RU) zdominowała także platformę mobile.
Grupa Polsat-Interia odnosi sukcesy także w kategoriach tematycznych. Pomponik.pl (5,4 mln RU) nieprzerwanie od początku roku wygrywa wśród serwisów show-biznesowych. W październiku wyprzedził m.in. serwisy Onet.Plejada (4,4 mln RU), Pudelek.pl (4 mln RU) oraz Plotek.pl (2,7 mln RU).
Zobacz również:
Dominacja w kategoriach tematycznych
Interia Geekweek (3,1 mln RU) drugi miesiąc z rzędu angażuje największą liczbę internautów poszukujących materiałów z kategorii "Nauka i technologia". Zielona Interia (2,5 mln RU) to natomiast od początku roku najpopularniejszy serwis ekologiczny w kraju.
Grupa Polsat-Interia jest liderem wśród wydawców serwisów pogodowych. Łącznie z prognoz Interia Pogoda i Twoja Pogoda skorzystało w październiku 8 mln użytkowników (RU).