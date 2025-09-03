Grupa Polsat-Interia posiada bogatą ofertę topowych serwisów tematycznych. Pomponik.pl od początku roku jest liderem w kategorii "Plotki, życie gwiazd", a Deccoria.pl - "Wyposażenie wnętrz i ogród".

Oba serwisy odwiedziło w sierpniu kolejno 5,9 mln i 2,8 mln użytkowników (RU). Interia Motoryzacja z zasięgiem 3,5 mln RU trzeci miesiąc z rzędu jest liderem wśród fanów samochodów i mechanicznych jednośladów. Zielona Interia (2,4 mln RU) to natomiast najpopularniejszy serwis o ekologii w Polsce.

Grupa Polsat-Interia po raz siódmy w tym roku liderem internetu

Grupa Polsat-Interia zwyciężyła z zasięgiem 2,4 mln RU w kategorii "Muzyka i serwisy audio" w szczycie sezonu festiwalowego.

Wydawca posiada najczęściej odwiedzane serwisy pogodowe w Polsce. Z prognoz Interia Pogoda i Twoja Pogoda w ostatnim miesiącu wakacji skorzystało łącznie 8,4 mln internautów (RU).

Grupa Polsat-Interia jest także nr 1 w kategorii "Nauka i technologia". Łącznie jej serwisy, w tym m.in. Interia Geekweek, Zielona Interia i Antyweb.pl odwiedziło 5,2 mln użytkowników (RU).

