Jak podaje koncern, w 2022 roku Orlen umocnił pozycję największego i najbardziej aktywnego sponsora w Polsce m.in. dzięki akwizycjom Grupy LOTOS i PGNiG.

Skalę tych działań oraz najważniejsze sukcesy ambasadorów marki przedstawił podczas świątecznego spotkania sportowej rodziny Grupy ORLEN prezes zarządu Daniel Obajtek.

- Grupa ORLEN to dzisiaj największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów plasuje się wśród 150 największych firm na świecie i obsługuje ponad 100 milionów klientów. Sponsoring to ważny element, który wspiera realizację naszych ambitnych celów biznesowych związanych z budową multienergetycznego koncernu. Podchodzimy do niego jak do długofalowej inwestycji, która przynosi wymierne efekty. Dzięki projektom sponsoringowym ekwiwalent reklamowy dla marki ORLEN od stycznia do października 2022 roku wyniósł 859 mln zł. Konsekwentnie wzmacniamy też rozpoznawalność marki ORLEN na kluczowych rynkach zagranicznych, na przykład w Czechach, która dzięki obecności w Formule 1 czy Rajdzie Dakar wynosi już 40 proc. - mówi Daniel Obajtek.



W 2022 roku koncern miał swój wkład w sukcesy polskich sportowców na międzynarodowych arenach. Reprezentujący ORLEN Team Kamil Wiśniewski po raz pierwszy w historii zespołu stanął na podium klasyfikacji generalnej Rajdu Dakar. Na mecie był trzeci wśród quadowców. Robert Kubica jako pierwszy polski kierowca w historii stanął na podium legendarnego wyścigu 24h Le Mans. Bartosz Zmarzlik po raz trzeci został indywidualnym mistrzem świata na żużlu, a Kajetan Kajetanowicz, który dołączył do ORLEN Teamu po fuzji z Grupą LOTOS, zajął 3. miejsce w klasyfikacji generalnej Rajdowych Mistrzostw Świata w kategorii WRC 2.

Świetny sezon mają za sobą lekkoatleci. Paweł Fajdek potwierdził swoją dominację na mistrzostwach świata, zdobywając tytuł już na piątym czempionacie z rzędu, a podczas mistrzostw Europy w Monachium reprezentacja Polski zdobyła aż 14 medali. To był świetny rok także sportów drużynowych w naszym kraju. Siatkarze zdobyli srebro mistrzostw świata, a koszykarze awansowali do strefy medalowej Eurobasketu pierwszy raz od 1971 roku.

Jak podaje ORLEN, grupa nie ogranicza się do sportu zawodowego. Od lat jest zaangażowana w autorskie projekty skierowane do dzieci i młodzieży. W 2021 roku w tego typu inicjatywach podejmowanych przez PKN ORLEN i Grupę LOTOS wzięło udział ponad 62 tys. dzieci w całej Polsce. W porównaniu z 2015 r. dla obu firm oznacza to wzrost liczby projektów skierowanych do dzieci o 204 proc. i wzrost nakładów finansowych na sport młodzieżowy o 132 proc.

PKN ORLEN jest też partnerem licznych programów upowszechniających sport wśród najmłodszych - w tym między innymi Szkolnego Klubu Sportowego. Przez pięć lat wzięło w nim udział 900 tysięcy uczestników. Program trafił do każdego powiatu w Polsce i do 96 proc. gmin w kraju. Swoje wsparcie koncern aktywnie kieruje też do sportowców z niepełnosprawnościami, których jest w tej chwili blisko 5 tys. W 2015 r. w PKN ORLEN ta pomoc funkcjonowała w bardzo ograniczonym zakresie i obejmowała jedynie 46 osób.

