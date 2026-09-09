Grupa obcokrajowców wydalona z Polski. Nie pochodzili z Ukrainy ani Gruzji

W skrócie Straż Graniczna wraz z Frontexem przeprowadziła deportację ośmiu obywateli Uzbekistanu, którzy organizowali nielegalne przekraczanie granicy z Białorusi do Polski.

Wśród zarzutów dla cudzoziemców znalazły się także prowadzenie pojazdów bez uprawnień i nielegalny pobyt na terenie kraju.

Według danych MSWiA liczba deportacji z Polski wzrosła o ponad 330 proc. w ciągu dwóch lat, a w 2026 roku notuje się dalszy wzrost.

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Mężczyźni, których deportowała Straż Graniczna, mieli problemy z polskim prawem. Ostatecznie to sąd nakazał opuścić im terytorium naszego kraju.

Obywatele Uzbekistanu wbrew przepisom organizowali cudzoziemcom przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zarzuca się im również prowadzenie pojazdów bez uprawnień czy nielegalny pobyt na terytorium naszego kraju.

W operacji wzięli też udział funkcjonariusze z innych państw m.in. Szwecji.

"Agencja Frontex pełniła rolę koordynatora przedsięwzięcia, zapewniając wsparcie operacyjne i finansowe na wszystkich jej etapach oraz utrzymując kontakt ze wszystkimi jej uczestnikami, w tym z władzami Uzbekistanu" - doprecyzowano w komunikacie.

MSWiA: Wzrost liczby deportacji z Polski o 300 proc.

W ostatnim czasie liczba deportacji z Polski znacznie wzrosła, a 2026 rok może być pod tym względem rekordowy - wynika z najnowszych danych MSWiA.

Interia dowiedziała się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w 2023 roku z Polski deportowano 3 tys. osób. Dwa lata później liczba ta wzrosła o ponad 330 proc. - odesłano bowiem 10 tys.

Najnowsze dane wskazują, że w tym roku liczby mogą być jeszcze wyższe. Jak wynika z danych ministerstwa, tylko w pierwszej połowie 2026 roku doszło do 6 tys. deportacji.

- Najliczniejszą grupę wśród deportowanych stanowią Ukraińcy, co wynika po prostu z faktu, że jest ich w Polsce najwięcej - powiedział Interii wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk. Deportacje często dotyczyły również obywateli Gruzji.



