Niż genueński, który przez ostatnie dni wywołał niemało zamieszania i strachu, niosąc ze sobą burze z obfitymi opadami deszczu, opuścił Polskę.

To, jak uspokoiła się sytuacja w pogodzie, widać choćby na mapach opracowywanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W środę alerty dotyczyć będą jedynie skrawka północno-wschodniej części Polski. W okolicach Suwałk aktywne będzie ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Objęte nim będą trzy powiaty - suwalski, sejneński i augustowski.

Prognoza pogody na środę. Miejscami możliwe burze

W środę w centrum i w południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu.

Na zachodzie po południu możliwe burze, w ich trakcie prognozowana suma opadów do około 10 milimetrów. Na krańcach północno-wschodnich opady mogą mieć natężenie umiarkowane, miejscami prognozowana suma opadów do około 15 milimetrów.

Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza, 19 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, nad morzem i w kotlinach górskich, około 22 st. C w centrum do 23 st. C w południowo-wschodniej części kraju.

Wiatr będzie słaby, na północy i wschodzie umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do około 55 km/h.

W nocy przelotne opady deszczu

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami na północy oraz zachodzie okresami duże i tam przelotne opady deszczu.

Temperatura minimalna od 10 st. C do 13 st. C, tylko na Pomorzu od 14 st. C do 15 st. C, chłodniej w kotlinach górskich, od 8 st. C do 9 st. C.

Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

Pogoda w czwartek. Maksymalnie do 24 st. C

W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotny deszcz, na południu miejscami burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 10-15 mm.

Temperatura maksymalna od 18 st. C, 19 st. C na północnym zachodzie i w kotlinach górskich, około 22 st. C w centrum do 23 st. C, 24 st. C na południowym wschodzie.

Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, na zachodzie porywisty, nad morzem okresami dość silny, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

