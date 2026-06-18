Groźny incydent w Sejmie. Posłanka zasłabła w trakcie dyskusji
Katarzyna Piekarska zasłabła w czwartek na sali sejmowej. Do incydentu doszło podczas przerwy w bloku głosowań proceduralnych, kiedy rozemocjonowana posłanka wdała się w dyskusję z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawicielka KO otrzymała natychmiastową pomoc ze strony zgromadzonych i Straży Marszałkowskiej. Świadkowie zdarzenia podkreślali, że w sali było duszno.
W skrócie
- Podczas przerwy w głosowaniach proceduralnych w Sejmie Katarzyna Piekarska zasłabła po rozmowie z politykami Prawa i Sprawiedliwości.
- Zgromadzeni na sali politycy oraz Straż Marszałkowska natychmiast udzielili jej pomocy, a sytuacja miała miejsce w dusznych warunkach na sali sejmowej.
- Wcześniej, cztery lata temu, Katarzyna Piekarska również straciła przytomność w Sejmie i została wówczas zabrana na podstawowe badania do szpitala.
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Do incydentu doszło podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu, chwilę przed godziną 13. Marszałek Włodzimierz Czarzasty przeprowadzał właśnie serię głosowań w sprawach proceduralnych.
Kiedy prowadzący obrady polityk ogłosił krótką przerwę, Katarzyna Piekarska opuściła swoje miejsce i skierowała się do ław zajmowanych przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości.
Katarzyna Piekarska zasłabła w Sejmie
Na transmisji z Sali Plenarnej widać, jak posłanka Koalicji Obywatelskiej żywo dyskutuje z przedstawicielami opozycji i nagle upada do tyłu. Z pomocą kobiecie natychmiast rzucili się zgromadzeni wokół politycy.
- Katarzyna Piekarska podeszła do jednego z naszych posłów z pretensjami po głosowaniu, była rozemocjonowana. Stałem z boku i nie brałem udziału w tej sytuacji. Po tym, jak zasłabła, krzyczeliśmy o pomoc i staraliśmy się ocucić posłankę. Pomogła jej Katarzyna Sójka, która jest lekarzem - skomentował w rozmowie z dziennikarzami "Faktu" Kazimierz Smoliński, poseł PiS.
Jak relacjonują reporterzy portalu, w momencie w którym doszło do incydentu, na sali sejmowej było bardzo duszno. Na ten moment nie wiadomo, w jakim stanie jest Piekarska.
Sejm. Nagłe zasłabnięcie posłanki KO. Rozmawiała z politykami PiS
Na nagraniu widać, jak dookoła posłanki zbiera się kilkanaście osób, część z nich ją wachluje. Następnie w stronę ław sejmowych kierują się funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej, którzy wraz z politykami pomagają Piekarskiej opuścić salę.
To nie pierwsza tego typu sytuacja z udziałem przedstawicielki Koalicji Obywatelskiej. Kobieta zasłabła w Sejmie także cztery lata temu. Wtedy Piekarską z sali obrad wynosili Władysław Kosiniak-Kamysz, z wykształcenia lekarz, oraz Dariusz Joński.
Po tamtym incydencie posłanka trafiła na krótko do szpitala, gdzie przeszła podstawowe badania.