W skrócie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla dziesięciu województw wschodniej i centralnej Polski.

W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura przy gruncie na wschodzie kraju może spaść do minus 6 stopni Celsjusza, a w dzień prognozowana jest zróżnicowana pogoda z przelotnymi opadami na zachodzie.

Synoptycy ostrzegają, że kwietniowe przymrozki mogą być niebezpieczne dla roślinności, szczególnie upraw i ogrodów.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla znacznej części kraju.

Alerty obejmują dziesięć województw, głównie wschodniej i centralnej Polski, gdzie w najbliższych godzinach temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 6 stopni Celsjusza.

Alerty IMGW. Przymrozki w nocy

Ostrzeżenia dotyczą województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego, a także części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Synoptycy prognozują, że w tych regionach temperatura minimalna wyniesie od około minus 3 do minus 6 stopni Celsjusza przy gruncie.

Alerty zaczną obowiązywać w niedzielę o godz. 23 i pozostaną w mocy do poniedziałku do godz. 7.30. Jak podkreśla IMGW, ostrzeżenie I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Zróżnicowana pogoda w kraju. Nocne spadki temperatury

Jak poinformowała synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska, niedziela przyniesie zróżnicowaną aurę w Polsce. Na wschodzie kraju będzie pogodnie, natomiast na zachodzie pojawi się więcej chmur, a miejscami wystąpią przelotne opady deszczu.

Temperatura w ciągu dnia będzie się wahać od około 6 stopni Celsjusza na półwyspie helskim, przez 10 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, do nawet 14 stopni na południowym zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć na zachodzie może okresami przybierać na sile.

Najtrudniejsze warunki prognozowane są w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na zachodzie kraju oraz krańcach południowo-zachodnich zachmurzenie będzie duże i możliwe będą słabe opady deszczu. Z kolei na wschodzie i północnym wschodzie utrzyma się pogodna aura, co sprzyja silniejszemu wychładzaniu.

Temperatura spadnie do około minus 3 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat i na wschodzie, około 2 stopni w centrum oraz do 7 stopni na zachodzie. To właśnie na wschodzie i południowym wschodzie istnieje największe ryzyko wystąpienia przymrozków przy gruncie.

Prognoza pogody. Początek tygodnia pod znakiem zmian

W poniedziałek pogoda nadal będzie zróżnicowana. Na wschodzie i w centrum kraju utrzyma się słoneczna aura, natomiast na zachodzie dominować będzie zachmurzenie. Termometry pokażą od 7 stopni Celsjusza na półwyspie helskim, przez około 12 stopni na wschodzie, do nawet 17 stopni na ziemi lubuskiej oraz w rejonach podgórskich Sudetów.

Wiatr będzie bardziej odczuwalny - szczególnie na zachodzie, gdzie porywy mogą osiągać prędkość do 60 km/h.

Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie dalsze ochłodzenie na wschodzie kraju. Tam temperatura może spaść w okolice 0 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a na Pomorzu Zachodnim możliwe są słabe opady deszczu.

Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie temperatura wyniesie do 9 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, szczególnie na północnym zachodzie, gdzie porywy mogą dochodzić do 55 km/h.

Synoptycy ostrzegają, że przymrozki w kwietniu mogą być szczególnie niebezpieczne dla roślinności, która rozpoczęła już okres wegetacyjny. Zalecana jest ostrożność, zwłaszcza w przypadku upraw i ogrodów, które mogą ucierpieć w wyniku nocnych spadków temperatury.

