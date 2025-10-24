Groźne bakterie w tatarze znanej firmy. Pinie wycofują produkt

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie dotyczące wykrycia bakterii w tatarze wołowym. "Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem" - zaznaczono. Trwa postępowanie wyjaśniające w sprawie.

GIS ostrzega przed bakterią E. coli w partii tatara wołowego (Zdj. ilustracyjne)
GIS ostrzega przed bakterią E. coli w partii tatara wołowego (Zdj. ilustracyjne)Justyna RojekEast News

"W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto bakterie Escherichia coli produkujące toksynę Shiga (STEC) w badanych próbkach Tatara wołowego z określonej poniżej partii" - powiadomił GIS w komunikacie.

Ostrzeżenie dotyczy produktu: Tatar wołowy, 200 g, o numerze partii: 8525281202 z terminem przydatności do spożycia: 24/10/2025. Producentem jest SOKOŁÓW Spółka Akcyjna Oddział w Tarnowie ul. Klikowska 101, 33-102 Tarnów WNI 12630215.

W związku z wykryciem bakterii firma rozpoczęła procedurę wycofania kwestionowanej partii produktu.

    "Organy urzędowej kontroli żywności nadzorują proces wycofywania kwestionowanej partii z obrotu i prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie" - zaznacza GIS.

    Ostrzeżenie GIS dot. popularnego tatara. "Ryzyko zatrucia"

    Jak przekazano, spożycie produktu zanieczyszczonego bakterią Escherichia coli (STEC) wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego. GIS podkreśla, że nie należy spożywać produktu z partii objętego komunikatem.

    "W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po spożyciu partii wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" - podkreślono.

    Zakażenie bakterią STEC może prowadzić do krwotocznego zapalenia okrężnicy lub znacznie rzadziej, bezkrwawej biegunki. W rzadkich przypadkach może wystąpić znaczne pogorszenie stanu zdrowia objawiające się, jako zespół hemolityczno-mocznicowy lub jeszcze rzadziej jako zakrzepowa plamica małopłytkowa.

