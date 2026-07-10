Groźne bakterie w popularnej herbatce ziołowej. Ostrzeżenie GIS

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

W dwóch partiach ziółek do zaparzania Verdin Fix wykryto bakterie Salmonelli - ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny. Urząd poinformował, że producent po wykryciu nieprawidłowości samodzielnie rozpoczął wycofywanie produktu z rynku.

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Szklanka gorącej herbaty na białym spodku z łyżeczką
GiS wydał ostrzeżenie przed spożywaniem popularnego suplementu dietythemess123RF/PICSEL

W skrócie

  • W dwóch seriach kompozycji ziół do zaparzania marki Verdin Fix wykryto bakterie Salmonelli, a producent podjął decyzję o wycofaniu tych produktów z rynku.
  • Główny Inspektorat Sanitarny podał szczegółowe numery niespełniających norm partii oraz poinformował o zatrzymaniu dostaw do sklepów.
  • GIS zaapelował, by nie spożywać produktów z wymienionych partii oraz poinformował o możliwych skutkach zdrowotnych wynikających z kontaktu z zanieczyszczonym produktem.
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GIS poinformował w piątek, że ostrzeżenie dotyczy suplementu diety Verdin Fix Kompozycja 6 ziół z firmy USP Zdrowie, sprzedawanego w opakowaniach zawierających 20 saszetek, czyli 36 gramów produktu.

"Producent dobrowolnie zdecydował o wycofaniu dwóch partii suplementu diety określonego poniżej ze względu na wykrycie w badaniach właścicielskich obecności bakterii Salmonella spp" - precyzuje GIS.

Jak czytamy w komunikacie, ostrzeżenie pojawiło się zarówno na stronie marki, jaki producenta.

Producent Verdin Fix wycofuje partie suplementu. GiS podał szczegóły produktu

Ostrzeżeniem objęto partie o numerach:

  • L:26/077P,
  • L:26/068N.

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Paulina Eliza Godlewska
Paulina Eliza Godlewska

Data minimalnej trwałości obu partii to 31 marca 2028 roku. Producentem suplementu jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Poleczki 35 w Warszawie.

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że producent wstrzymał dalsze dostawy produktów do sklepów z magazynów.

Zielone opakowanie herbaty Verdin Fix, z widocznym napisem o wspomaganiu trawienia oraz grafiką filiżanki ziołowego naparu i gałązki kolendry obok owoców dzikiej róży, informacja o 20 saszetkach i producencie USP Zdrowie.
Dwie partie suplementu diety wycofane z obrotuGISmateriały prasowe

GIS apeluje do klientów. Wydano ostrzeżenie

Organy kontroli żywności wspólnie z firmą prowadzą postępowanie wyjaśniające.

GIS apeluje, aby nie spożywać produktów pochodzących z partii objętych komunikatem. Osoby, u których po zastosowaniu suplementu wystąpiły objawy zatrucia pokarmowego, powinny skontaktować się z lekarzem.

Zakażenie Salmonellą może powodować między innymi biegunkę, bóle brzucha, gorączkę, nudności i wymioty. Szczególnie niebezpieczne może być dla dzieci, seniorów oraz osób z osłabioną odpornością.

"Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, szczególnie gdy bakterie Salmonella zostaną przeniesione na inne powierzchnie (np. rąk) w wyniku kontaktu z produktem" - nadmieniło GIS.

"Jeżeli napar był przygotowany zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu, ryzyko narażenia konsumenta na żywe bakterie Salmonella spp. w gotowym naparze jest istotnie ograniczone" - dodano.

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