Komunikat GIS dotyczy jednej partii produktu do żywienia niemowląt firmy Nutricia Polska. W mleku początkowym BEBILON PROfutura wykryto obecność cereulidyny - niebezpiecznej substancji wytwarzanej przez mikroorganizm Bacillus cereus.

Po wykryciu jej śladowych ilości w jednym z produktów, dystrybutor natychmiast wycofał skażoną partię ze sprzedaży. Dodatkowo firma wystosowała specjalny komunikat do konsumentów, którzy zakupili produkt dla swoich pociech.

GIS wydał komunikat ws. produktu dla niemowląt

"Rodzicom, którzy posiadają ww. partię produktu w domu, zalecamy, aby nie podawali go dzieciom i oddali do sklepu, w którym został on zakupiony, aby - bez konieczności okazania dowodu zakupu - mogli uzyskać zwrot wartości zakupu produktu" - przekazała firma Nutricia.

Jak podkreślono, żadne inne produkty Nutricii nie zostały objęte wycofaniem.

GIS opublikował szczegółowe dane dotyczące skażonego produktu:

Nazwa produktu: BEBILON PROfutura DUO BIOTIK 1, 800 g

Data minimalnej trwałości: 2027.08.18

Numer partii: 111540592

Dystrybutor w Polsce: NUTRICIA Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, konsumenci powinni niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W razie innych pytań, zalecany jest kontakt z serwisem konsumenckim.

KO i Lewica nie spotkają się z prezydentem. Wójcik w ''Gościu Wydarzeń'': To ogromny błąd. Pamiętajmy o tym, co dzieje się za granicami kraju Polsat News Polsat News