W skrócie Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu bakterii salmonella spp. na powierzchni skorupek partii jaj "10 Świeżych jaj" z datą przydatności 02.03.2026 r.

Zakład Pakowania Jaj A.A. Kałużni został skontrolowany przez powiatowego lekarza weterynarii, nie stwierdzono nieprawidłowości, a wyniki badań czystościowych i jaj były zgodne.

GIS zaleca niespożywanie wskazanej partii jaj oraz kontakt z lekarzem w przypadku objawów zatrucia pokarmowego.

"W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto salmonella spp. (species pluralis; różnego rodzaju - przyp. red.) na powierzchni skorupek jaj określonych poniżej" - podał GIS w ostrzeżeniu.

Chodzi o produkt "10 Świeżych jaj" z datą przydatności do spożycia 02.03.2026 r. Kod kreskowy opakowania to 5 907808 019942, zaś na skorupkach powinno być widoczne znakowanie o treści: 3PL08121309.

Jaja z salmonellą. Skontrolowano zakład producenta

Producentem jest Zakład Pakowania Jaj, A.A. Kałużni, Przyczyna Dolna 63B, 67-400 Wschowa. Powiatowy lekarz weterynarii we Wschowie przeprowadził w piątek kontrolę sortowni oraz magazynów zakładu, nie stwierdzając nieprawidłowości.

"Podmiot wykonuje badania czystościowe z taśm wlotowych, rolek, stołów, narożników (wyniki zgodne). Prowadzone są również badania jaj z pakowni (wyniki zgodne)" - sprecyzowano.

Jak informuje GIS, inspekcja weterynaryjna powiadomiła właściwe instytucje nadzorujące odbiorców kwestionowanej partii jaj.

Salmonella przyczyną zatruć pokarmowych. Przebieg może być ostry

Główny Inspektorat Sanitarny zaleca nie spożywać jaj ze wskazanej partii. "W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" - podkreślono.

Pałeczki salmonelli mogą wywoływać salmonellozę - ostrą infekcję bakteryjną przewodu pokarmowego, która objawia się nagłą gorączką, silnym bólem brzucha, nudnościami, wymiotami i biegunką.

Leczenie takiego zatrucia ogranicza się zwykle do nawadniania. "W szczególnych warunkach (szpitale, domy opieki) zakażenie może się szerzyć drogą bezpośredniego kontaktu lub drogą powietrzną" - informuje GIS. Możliwe jest także wystąpienie innych dolegliwości, m.in. zapalenia dróg żółciowych, płuc i opon mózgowo-rdzeniowych. Szczególnie narażone są osoby starsze i dzieci.

