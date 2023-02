Sytuacja, w której przez kilka dni utrzymują się tak ekstremalne poziomy wysokiego ciśnienia, mogą niekorzystnie wpływać nie tylko na samopoczucie, ale i zdrowie. Kardiolog prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak tłumaczył w rozmowie z Medonetem, że w momencie gwałtownie następujących po sobie zmian ciśnienia, może dochodzić do pękania blaszek miażdżycowych, a co za tym idzie doprowadzać do zawałów serce i udarów mózgu.

Ekspert ostrzegał też przed wzrostem ryzyka napadów zaburzeń rytmu serca, w tym migotania przedsionków. Uważać powinny przede wszystkim cierpiący na dolegliwości sercowo-naczyniowe. W dni jak ten, gdy barometry dochodzą do granic skali, osoby z tymi schorzeniami muszą oszczędzać siły i planować czynności niewymagające forsowania organizmu.