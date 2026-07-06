W skrócie Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu wybranych partii sera tartego z powodu zagrożenia listeriozą.

Carrefour wycofał dwie partie sera twardego tartego 40 g po wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w jednej z nich, a działania kontrolne objęły również inne produkty i surowce.

Spożywanie produktów zanieczyszczonych bakterią Listeria monocytogenes może prowadzić do listeriozy, szczególnie niebezpiecznej dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością.

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Sieć sklepów Carrefour wycofuje ze sprzedaży dwie partie sera sprzedawanego pod marką własną. Chodzi o Ser Twardy Tarty 40 g z oznaczeniami 04835/26 oraz 04834/26.

Producent przeprowadził badania, które ujawniły obecność bakterii Listeria monocytogenes w jednej partii. Druga została wycofana ze względu na produkcję w zbliżonych warunkach technologicznych i czasowych.

Ser wycofany ze sklepów Carrefour. Dodatkowe kontrole

Przeprowadzono badania innych produktów, surowców użytych do produkcji sera, a także ostatnią partię wskazanego sera twardego przed wykryciem bakterii. Testy nie wykazały innych nieprawidłowości.

"Ponadto producent zadecydował o pobraniu wymazów środowiskowych przez laboratorium zewnętrzne oraz przeprowadził weryfikację planów mycia i używanych środków. Dalsze działania zostaną określone i podjęte po zakończeniu analizy" - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny.

Dystrybutor sieci Carrefour Polska uruchomił procedurę wycofania produktu niezdatnego do spożycia. Sprzedaż wstrzymano, a wybrane partie zostały przekazane do utylizacji.

"Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży prowadzi nadzór nad działaniami naprawczymi podjętymi w zakładzie produkcyjnym. Została przeprowadzona kontrola spełniania warunków sanitarno-weterynaryjnych w podmiocie. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania" - dodał GIS w komunikacie.

GIS ostrzega przed partią sera. Czym grozi listerioza?

Nie należy spożywać jedzenia skażonego bakterią Listeria monocytogenes, ponieważ może to prowadzić do listeriozy - choroby niebezpiecznej szczególnie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób o obniżonej odporności.

W przypadku kobiet w ciąży listerioza objawia się podobnie jak grypa: gorączką, bólem brzucha, biegunką, bólem głowy czy wymiotami. Może również przebiegać bezobjawowo.

Infekcje płodu lub noworodka grożą śmiertelnymi powikłaniami. U osób starszych i z obniżoną odpornością może dochodzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu lub sepsy. W leczeniu listeriozy stosuje się antybiotyki.





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