Groźna bakteria w serze. Sklepy wycofują partie popularnego produktu
Główny Inspektorat Sanitarny ostrzegł przed spożyciem wybranych partii sera tartego. Powodem jest zagrożenie listeriozą. Producent sam ustalił serię, która mogła być niebezpieczna. Uruchomiono procedurę wycofania produktu ze sprzedaży.
W skrócie
- Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu wybranych partii sera tartego z powodu zagrożenia listeriozą.
- Carrefour wycofał dwie partie sera twardego tartego 40 g po wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w jednej z nich, a działania kontrolne objęły również inne produkty i surowce.
- Spożywanie produktów zanieczyszczonych bakterią Listeria monocytogenes może prowadzić do listeriozy, szczególnie niebezpiecznej dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością.
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Sieć sklepów Carrefour wycofuje ze sprzedaży dwie partie sera sprzedawanego pod marką własną. Chodzi o Ser Twardy Tarty 40 g z oznaczeniami 04835/26 oraz 04834/26.
Producent przeprowadził badania, które ujawniły obecność bakterii Listeria monocytogenes w jednej partii. Druga została wycofana ze względu na produkcję w zbliżonych warunkach technologicznych i czasowych.
Ser wycofany ze sklepów Carrefour. Dodatkowe kontrole
Przeprowadzono badania innych produktów, surowców użytych do produkcji sera, a także ostatnią partię wskazanego sera twardego przed wykryciem bakterii. Testy nie wykazały innych nieprawidłowości.
"Ponadto producent zadecydował o pobraniu wymazów środowiskowych przez laboratorium zewnętrzne oraz przeprowadził weryfikację planów mycia i używanych środków. Dalsze działania zostaną określone i podjęte po zakończeniu analizy" - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny.
Dystrybutor sieci Carrefour Polska uruchomił procedurę wycofania produktu niezdatnego do spożycia. Sprzedaż wstrzymano, a wybrane partie zostały przekazane do utylizacji.
"Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży prowadzi nadzór nad działaniami naprawczymi podjętymi w zakładzie produkcyjnym. Została przeprowadzona kontrola spełniania warunków sanitarno-weterynaryjnych w podmiocie. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania" - dodał GIS w komunikacie.
GIS ostrzega przed partią sera. Czym grozi listerioza?
Nie należy spożywać jedzenia skażonego bakterią Listeria monocytogenes, ponieważ może to prowadzić do listeriozy - choroby niebezpiecznej szczególnie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób o obniżonej odporności.
W przypadku kobiet w ciąży listerioza objawia się podobnie jak grypa: gorączką, bólem brzucha, biegunką, bólem głowy czy wymiotami. Może również przebiegać bezobjawowo.
Infekcje płodu lub noworodka grożą śmiertelnymi powikłaniami. U osób starszych i z obniżoną odpornością może dochodzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu lub sepsy. W leczeniu listeriozy stosuje się antybiotyki.